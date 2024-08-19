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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民主黨今起全代會！國民黨觀選團抵美　「給國人第一手動態」

▲▼美國民主黨參選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）與副總統參選人、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。（圖／路透）

▲美國民主黨參選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）與副總統參選人、明尼蘇達州州長華茲。（圖／路透）

記者鄭佩玟／台北報導

美國民主黨全代會定於19日至22日舉行，美國總統拜登也將共襄盛舉，19日將藉由開幕之夜演講傳達他對於總統提名人賀錦麗的全力支持，描述他們共同創造的政績，並強調必須擊敗「對美國民主帶來威脅」的前總統川普。國民黨代表團於台北時間（19）日清晨抵達芝加哥國際機場，並參與這場盛事。觀選團成員、國民黨發言人楊智伃表示，他們會為國人帶來第一手美國總統大選的最新動態。

華盛頓郵報報導，美國副總統賀錦麗接替拜登總統參選後，聲勢迅速竄起，這次全代會除了讓數千名黨代表正式確認賀錦麗與搭檔華茲為正副總統候選人，也希望能讓賀錦麗的氣勢延續。

國民黨表示，訪團於美國時間18日早上前往我國芝加哥辦事處聽取美國政治選情簡報，接著拜會貝克·麥堅時國際律師事務所（Baker McKenzie），了解美國大選對經貿及科技法案的影響；隨後參與由聯邦眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯眾議員（Hakeem Jeffries, D-NY)主持的「紐約x芝加哥」餐會，台北時間19日晚間將參與民主黨全國代表大會第一天議程。

楊智伃說，國民黨向來與美國共和黨、民主黨兩大主要政黨互動密切，於七月派出共和黨訪問團、八月則組成民主黨訪問團，密切了解美國兩黨最新政策發展方向，也將會晤各黨聯邦參眾議員、各州重要代表人物及智庫。

楊智伃提及，美國總統大選全球矚目，其當選人及政黨政策，將攸關全球國際政治經濟局勢的發展。國民黨在美觀選，將呈現美國民主黨全代會現場、民主黨政綱政策邏輯，黨內各界及智庫對於重要議題的主張，給國人第一手瞭解最新美選動態。

此次國民黨觀選代表團成員包含國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華、駐美代表處代表秦日新、發言人楊智伃等。

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