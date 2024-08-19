　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要盧選黨主席遭朱立倫批干擾團結　蕭旭岑澄清：我講得只是通則

▲▼馬英九基金會執行長蕭旭岑 記者會 宣布馬英九將帶學生團赴大陸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蕭旭岑說自己沒針對任何人，只是個通則。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前指出，若台中市長盧秀燕有意角逐2028總統大位，依國民黨的慣例，選務與黨務二合一是最適宜的模式，他會建議盧選黨主席，國民黨主席朱立倫對此回應，此時討論這個問題，干擾整個黨的運作及黨內團結。蕭旭岑今（19日）則澄清，自己講那些話不是針對任何人，而是一個通則。

蕭旭岑今日接受《嗆新聞》專訪時肯定，朱立倫身為黨主席做得非常努力、辛苦，這幾年國民黨也是靠朱才能一直撐，對朱當黨主席的貢獻是充滿敬意，「我講那些話不是針對任何人，而是一個通則。」

主持人黃揚明問，有人解讀為你是代表馬總統？對此，蕭旭岑則重申，「我代表我自己，任何想要參選總統的人，不管是盧秀燕、侯友宜、朱立倫，我都鼓勵他們出來參選黨主席」。

蕭旭岑表示，因為這是國民黨的慣例、傳統，在實際的黨務運作上，這樣才有辦法運作，並舉例民進黨主席、總統賴清德去年就是民進黨主席兼總統候選人，黨政合在一起，才能發揮最大的功能。

蕭旭岑強調，「我講的是一個通則，不是針對任何人」，自己也不是挺任何人，而是想參選總統，就要選黨主席這樣的「理念」。黃揚明問，是否有接到黨內的關心？蕭旭岑透露，有一些黨內好朋友的關切，黨中央沒有。

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院114年編194億撥補公教退撫基金　較113年成長近翻倍

李孟諺小三陸配身分曝光！　住3千萬豪宅是遠航張綱維蓋的

獲鍾東錦力挺！柯文哲道謝：此時我被全面圍剿　這番話需多大勇氣？

8年沒發文！PTT帳號爆「李孟諺婚外情」再發文：被盜了

「我知道的柯文哲絕不貪錢」　鍾東錦發文力挺：不因柯落難就忘了過去

「身為戰士絕不丟盔棄甲」　黃珊珊稱陪柯戰鬥：生死關頭都沒投降

劍指台南幫？綠委喊別扯派系　評李孟諺工作專業、能力強

曝柯文哲政治獻金漏登、誤登　黃珊珊談6爭議！反嗆綠「幽靈計程車」

評李孟諺婚外情閃辭恐是內鬥！　游淑慧酸綠營：代代相傳優良傳統

不主動辭立委　黃珊珊3度重申「大家一起面對」：不單純是保全個人

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

行政院114年編194億撥補公教退撫基金　較113年成長近翻倍

李孟諺小三陸配身分曝光！　住3千萬豪宅是遠航張綱維蓋的

獲鍾東錦力挺！柯文哲道謝：此時我被全面圍剿　這番話需多大勇氣？

8年沒發文！PTT帳號爆「李孟諺婚外情」再發文：被盜了

「我知道的柯文哲絕不貪錢」　鍾東錦發文力挺：不因柯落難就忘了過去

「身為戰士絕不丟盔棄甲」　黃珊珊稱陪柯戰鬥：生死關頭都沒投降

劍指台南幫？綠委喊別扯派系　評李孟諺工作專業、能力強

曝柯文哲政治獻金漏登、誤登　黃珊珊談6爭議！反嗆綠「幽靈計程車」

評李孟諺婚外情閃辭恐是內鬥！　游淑慧酸綠營：代代相傳優良傳統

不主動辭立委　黃珊珊3度重申「大家一起面對」：不單純是保全個人

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

政治熱門新聞

李孟諺小三陸配身分曝光

台灣民意基金會／民眾黨還沒倒　最新政黨支持度13.8%、僅掉2.2百分點

PTT帳號爆「李孟諺婚外情」再發文：被盜了

不主動辭立委　黃珊珊3度重申這句

行政院114年編194億撥補公教退撫基金　較113年成長近翻倍

陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調　成大調查結果曝

長榮桂冠被抵制　日飯店「沒中國人住」反創業績新高

獲鍾東錦發文力挺　柯文哲道謝

鍾東錦發文力挺：我知道的柯文哲絕不貪錢

租金補貼越補越貴？　內政部駁：民眾滿意度高達7成

監院重申不彈劾陳宗彥「無關顏色」　南檢資料到院後將依規定續處

李孟諺婚外情閃辭部長　黃揚明酸「蔡規賴不隨」：賴政府不吃這套

東岸商場法律戰「基市府4連勝」　謝國樑嘆：罷免早失去正當性

「身為戰士絕不丟盔棄甲」　黃珊珊稱陪柯戰鬥：生死關頭都沒投降

更多熱門

相關新聞

藍委聲援台鐵被打女站務！　喊話李孟諺「別講官話」讓基層心寒

藍委聲援台鐵被打女站務！　喊話李孟諺「別講官話」讓基層心寒

嘉義縣76歲劉姓老翁日前騎腳踏車進大林火車站，遭女性站務人員阻止後劉動手打人，事後還找民代施壓，引爆輿論熱議；受害站務員向台鐵發出公開信，期盼改善員工的艱難處境。國民黨立委陳菁徽今（19日）表示，面對站務員遭多重欺負，政府機關不該在高牆與雞蛋之間，最終讓基層心寒。

民主黨今起全代會！　國民黨觀選團抵芝加哥　

民主黨今起全代會！　國民黨觀選團抵芝加哥　

被影射牽線京華城　應曉薇澄清

被影射牽線京華城　應曉薇澄清

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

關鍵字：

國民黨朱立倫蕭旭岑

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面