要盧選黨主席遭朱立倫批干擾團結　蕭旭岑澄清：我講得只是通則

▲蕭旭岑說自己沒針對任何人，只是個通則。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前指出，若台中市長盧秀燕有意角逐2028總統大位，依國民黨的慣例，選務與黨務二合一是最適宜的模式，他會建議盧選黨主席，國民黨主席朱立倫對此回應，此時討論這個問題，干擾整個黨的運作及黨內團結。蕭旭岑今（19日）則澄清，自己講那些話不是針對任何人，而是一個通則。

蕭旭岑今日接受《嗆新聞》專訪時肯定，朱立倫身為黨主席做得非常努力、辛苦，這幾年國民黨也是靠朱才能一直撐，對朱當黨主席的貢獻是充滿敬意，「我講那些話不是針對任何人，而是一個通則。」

主持人黃揚明問，有人解讀為你是代表馬總統？對此，蕭旭岑則重申，「我代表我自己，任何想要參選總統的人，不管是盧秀燕、侯友宜、朱立倫，我都鼓勵他們出來參選黨主席」。

蕭旭岑表示，因為這是國民黨的慣例、傳統，在實際的黨務運作上，這樣才有辦法運作，並舉例民進黨主席、總統賴清德去年就是民進黨主席兼總統候選人，黨政合在一起，才能發揮最大的功能。

蕭旭岑強調，「我講的是一個通則，不是針對任何人」，自己也不是挺任何人，而是想參選總統，就要選黨主席這樣的「理念」。黃揚明問，是否有接到黨內的關心？蕭旭岑透露，有一些黨內好朋友的關切，黨中央沒有。