藍委聲援台鐵被打女站務！　喊話李孟諺「別講官話」讓基層心寒

▲陳菁徽強調，千萬別讓宣示淪為講官話，立院會嚴格監督交通部的執行成效。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

嘉義縣76歲劉姓老翁日前騎腳踏車進大林火車站，遭女性站務人員阻止後劉動手打人，事後還找民代施壓，引爆輿論熱議；受害站務員向台鐵發出公開信，期盼改善員工的艱難處境。國民黨立委陳菁徽今（19日）表示，面對站務員遭多重欺負，政府機關不該在高牆與雞蛋之間，最終讓基層心寒。

陳菁徽說，站務員從遭遇施暴與事後施壓，帶出交通部、勞動部及內政部，分別在鐵道法、職業安全衛生法，以及社會秩序維護法等執法與事後追究的怠惰事實。行政院長卓榮泰兩天前乘重建後的鐵路抵達花蓮，且說很平穩還睡著了，她要提醒卓榮泰，務必感念同仁的血汗付出，相挺基層要即時，不可以誤點。

陳菁徽指出，台鐵挑在今年元旦發布公司化的職業安全衛生政策內容，直到基層的親筆信曝光，才明白在政策文書中白紙黑字說的，要對職業安全的主動積極，卻恰是相反的被動消極。在維繫台鐵站務運作的職責上，鐵路警察也是關鍵角色。

陳菁徽質疑，大林站務員從遭施暴，再到被對方結夥聚眾進入站內施壓，至今何以在執法與追究的情形那麼神祕？警方應妥適說明。至於交通部長李孟諺說，對台鐵同仁安全、保全人力、鐵路警察的警力支援等會做檢視，與設法來強化，陳菁徽也說，千萬別讓宣示淪為講官話，立院會嚴格監督交通部的執行成效。