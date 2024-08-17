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傳承170無形文化資產　甲辰鷄籠中元祭放水燈熱鬧遊行

▲甲辰鷄籠中元祭放水燈熱鬧遊行。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲甲辰鷄籠中元祭放水燈熱鬧遊行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆年度盛典「鷄籠中元祭」於今17日迎來盛大的放水燈遊行及施放水燈頭活動。擁有170年歷史的民俗祭典今年由張廖簡宗親會擔任主普，各大宗親會攜手呈現絢麗多彩的花車和豐富的文化表演。活動適逢周六，吸引大批民眾共同參與。活動結束後，水燈頭車隊移師八斗子望海巷，進行傳統的水燈頭施放儀式，為中元祭慶典注入重要意義。

17日晚上7時典禮開始前，默島進行曲與代表基隆地方的傳統藝陣文化結合，以現代舞蹈角度詮釋文化節慶，運用科技感的彈跳鞋，創造出新的藝陣表演形式。基隆市長謝國樑表示，鷄籠中元祭不僅是基隆的文化瑰寶，更是台灣重要的無形文化資產。今年的活動旨在向市民傳遞溫暖與祝福，讓大家在這個特別的時刻感受基隆的文化魅力。

▲甲辰鷄籠中元祭放水燈熱鬧遊行。（圖／記者郭世賢翻攝）

基於「輸人不輸陣，輸人歹看面」的傳統較勁心理，主普與各姓氏宗親會精心策劃，呈現多項精彩遊行項目。謝國樑指出，今晚的放水燈遊行，是鷄籠中元祭的重要環節之一，大家都付出了無數心血，讓這場遊行更加精彩絕倫，他特別感謝主普的張廖簡姓宗親會以及所有參與的宗親會代表，不僅傳承了歷史，更將基隆的文化魅力展現在世人面前，並邀請市民在遊行結束後，一同前往八斗子望海巷，參加充滿意義的放水燈頭儀式。

謝國樑也強調，作為全國首個登錄的重要民俗活動，鷄籠中元祭已邁入第170個年頭。以字姓輪值主普的特色，象徵著漳泉械鬥化干戈為玉帛。基隆現在也正需要消弭惡質的衝突與對立，恢復社會和諧與共存共榮，就如同流傳百年的雞籠中元祭帶給我們後人的啟示一般。

▲甲辰鷄籠中元祭放水燈熱鬧遊行。（圖／記者郭世賢翻攝）

隨著煙火在文化中心頂樓璀璨施放以及基隆港船隻齊聲鳴笛，張廖簡宗親會主委張通榮指出，非常感謝這次日本姐妹市八代市及南韓姊妹市尚州市共襄盛舉基隆第170年中元祭，這次大型花車是以民富社安，財源廣進為主題，創意花車是以昌盛海洋為主題，並有美式造型的大花車；理事長廖大明指出，這場國家重要民俗祭典2024甲辰雞籠中元祭，共有19組遊行隊伍，祈求臺灣風調雨順國泰民安。

除了象徵各姓氏團體的「水燈頭」紙厝外，還有舞龍舞獅、扯鈴跳繩、北管團體、踩高蹺、鼓陣、花車、藝閣、儀隊表演，以及融合民俗與現代風格的舞蹈等。這些豐富的表演不僅展現了各宗親會的創意與傳統魅力，也為民眾帶來一場視覺與文化的饗宴。

▲甲辰鷄籠中元祭放水燈熱鬧遊行。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲甲辰鷄籠中元祭放水燈熱鬧遊行。（圖／記者郭世賢翻攝）

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