東岸商場法律戰「基市府4連勝」　謝國樑嘆：罷免早失去正當性

▲謝國樑強調，「拆樑行動」早已沒有正當性。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑的罷免案已由中選會宣告成立，投票將於10月13日進行。然而，基隆市府在東岸商場產權爭議上已取得四連勝，主富公司（NET）提出的異議被財政部駁回。謝國樑今（18日）回應，認為目前已經4比0，媒體與國人都可以看到，罷免早已失去正當性。

謝國樑指出，除了法院，財政部也認為NET的申訴不合理，直接駁回。因此，不論NET提出的異議、評選不符合，或相關時間內可以提異議都沒有，不只法院，財政部促參主辦機關也都認為NET提出的異議申訴「完全沒有理由」。

國民黨預計在9月6日舉辦反罷免造勢，預計將會邀請立法院長韓國瑜、各地方縣市長。謝國樑強調，希望國民黨同志、好朋友、長官都能來參加，而邀請貴賓是黨中央統一邀請，他授權黨中央全權處理。

對於媒體追問反惡霸小物放市議會旁邊的服務台，涉及行政不中立問題，謝國樑回應，民進黨的攤位跟國民黨攤位，事實上，民進黨的攤位在愛三路郵局門口，反而是更顯眼位置，並沒有他們說的情況。

謝國樑認為，民團提出許多的問題，「我們樂意跟他們對話，在施政上尋求更好、讓施政更貼近民意」，但大家可以看到，罷免從今年到明年成為重選的手段，所以，一定會打好選戰，把今年到明年大罷免潮在基隆擋下來，避免明年蔓延到全國。

另，傳出基隆要組成SBL第五隊，但目前延到明年是因為罷免？謝國樑澄清，球員選秀要做更好的安排，可能需要更多的時間。