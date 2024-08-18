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「極端厭女」擬視為恐怖主義　英國內務部打擊仇女暴力

▲▼ 英國內政大臣伊薇特庫珀（Yvette Cooper）。（圖／路透）

▲英國內政大臣伊薇特庫珀（Yvette Cooper）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國政府計畫把「極端厭女」（extreme misogyny）視為恐怖主義的形式之一，內務大臣庫珀（Yvette Cooper）已下令審查反恐策略，確認目前法律是否存在破口，以解決針對婦女及女孩的暴力問題，以及新興的極端意識形態。

衛報、每日電訊報報導，內政部列出的幾個極端主義類別，包括「非自願獨身者」（incel），這是一種網路次文化，指男性宣揚一種厭女世界觀，把他們缺乏性機會，歸咎於女性。此外，根據提案，教師們將被立法要求，把他們懷疑具有「極端厭女」傾向的學生，提交給英國政府的反恐計畫「預防」（Prevent）。

這項審查預計今年秋天完成，將成為英國內務部明年反恐策略的一部分。庫珀受訪時說，「政府長期未能解決網路或街頭的極端主義崛起，我們已經看到越來越多年輕人在網路上變得激進。各種形式的仇恨與煽動，破壞了我們社區及民主的結構。」

她認為，近年來，在最需要採取行動之際，針對極端主義的行動卻被嚴重掏空，「我已經指示內務部，針對極端主義執行一次迅速分析，描繪並監測極端主義趨勢，了解能夠有效阻止與轉移人們遠離極端主義論點的證據，並且找到現存政策中需要被解決的破口，以打擊那些推動有害及仇恨信念及暴力的人。」

 
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