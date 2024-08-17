M痘疫情升溫！民眾憂「新冠全國性封鎖再現」　專家曝封城機率

▲歐洲M痘疫情升溫，不少人回想起之前新冠封城的噩夢，對接下來的形式感到擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

世界衛生組織（WHO）緊急宣布新型M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」後，英國赫爾大學（University of Hull)病毒學家沃爾特（Cheryl Walter）就當地情況進行了分析，評估M痘疫情是否會再次造成全國性封鎖，引發廣泛關注。

據網媒LADbible報導，新冠疫情引發的生活失序才剛恢復，英國境內又出現M痘疫情，引發人心惶惶，擔憂又要再次回到舉國封鎖的日子。不過，沃爾特卻表示，儘管M痘疫情令人擔憂，但情況與新冠大流行截然不同，「這是2種傳播方式完全不一樣的病毒，因此我認為我們暫時沒有因為M痘疫情必須鎖國的風險。」

▲英國多地在新冠封城期間湧現搶購潮。（圖／路透社）

沃爾特強調，雖然學界目前對M痘的研究不夠成熟，但英國在M痘疫情方面的應對能力更強，而且醫學已有預防M痘的疫苗和抗病毒藥物，因此民眾不必過度恐慌。儘管如此，她提醒M痘仍具高度危險性，並正在快速傳播，「民眾和所有醫療機構都應保持謹慎，而且感染M痘者可能還是會和新冠一樣，需要被隔離至不具有傳染性為止。」

目前在剛果民主共和國（民主剛果）爆發的疫情，最初由稱之為第一分支（Clade I）的地方性病毒株引發，但新的Ib分支（Clade Ib）變異株似乎更容易透過性行為等日常密切接觸傳播，令歐洲疾病預防管制中心（ECDC）提高警惕，警告歐洲與非洲往來密切，必須為更多外來的第一分支M痘病例做好準備。

沃爾特表示，目前人們還無法確定Ib分支的M痘是否比其他分支的病毒更具傳染性，但其致死率已達3%到4%，比之前的0.1%明顯更高。此外，約有10%的M痘病人可能是無症狀患者，而其他患者則可能在早期出現廣泛症狀，使得疫情防治更加複雜。