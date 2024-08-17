影片曝光！英最短命首相宣傳新書　突見「我搞垮經濟」氣到離席

We just dropped in on Liz Truss’s pro-Trump speaking tour with a remote-controlled lettuce banner. She didn’t find it funny. pic.twitter.com/jtSqaxycfF — Led By Donkeys (@ByDonkeys) August 13, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

英國前首相特拉斯（Liz Truss）13日出席活動宣傳新書，在她坐在台上暢談之際，身後卻突然降下寫著「我搞垮經濟」的惡搞標語，當場變臉憤而離席。她14日在社群平台X發文做出回應，直呼「這一點也不好笑」。

天空新聞、BBC等報導，特拉斯13日出席新書宣傳活動並接受現場觀眾提問，身穿一身綠色服裝的她提及川普可能贏得今年的美國總統大選，但在此之際，天花板突然降下一面惡搞標語，上面除了印著一顆有眼睛的萵苣，還寫著「我搞垮經濟」（I CRASHED THE ECONOMY）字句。

▲特拉斯身後的天花板出現惡搞標語。（圖／路透）

起初特拉斯和主持人都沒注意到這件事，直到台上出現一名男子提醒這狀況之後，現場爆出一陣笑聲。特拉斯看了看惡搞標語，直說這並不好笑，接著收拾好東西、摘下麥克風，直接離席。當她離開現場的時候，台下響起零星掌聲。

事發後，英國政治運動團體「驢子領導」（Led By Donkeys）承認這是他們做的。惡搞標語提及的字句，暗指特拉斯的減稅與支出政策使英國經濟陷入危機。

對此，特拉斯14日發文表示，「昨晚發生的事情一點也不好笑」，極左派活動團體干擾活動，藉此「恐嚇人民」、「壓制言論自由」，無法容忍。

特拉斯是英國在位時間最短的首相，在2022年9月接任首相，但隨後因激進的減稅方案與財政收支計畫，英鎊重貶至40年新低，上任僅49天就下台，被英國媒體諷刺，保鮮度比生菜萵苣還差。