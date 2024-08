影片曝光！英最短命首相宣傳新書　突見「我搞垮經濟」氣到離席

記者詹雅婷/綜合報導

英國前首相特拉斯(Liz Truss)13日出席活動宣傳新書,在她坐在台上暢談之際,身後卻突然降下寫著「我搞垮經濟」的惡搞標語,當場變臉憤而離席。她14日在社群平台X發文做出回應,直呼「這一點也不好笑」。

天空新聞、BBC等報導,特拉斯13日出席新書宣傳活動並接受現場觀眾提問,身穿一身綠色服裝的她提及川普可能贏得今年的美國總統大選,但在此之際,天花板突然降下一面惡搞標語,上面除了印著一顆有眼睛的萵苣,還寫著「我搞垮經濟」(I CRASHED THE ECONOMY)字句。

▲特拉斯身後的天花板出現惡搞標語。(圖/路透)

起初特拉斯和主持人都沒注意到這件事,直到台上出現一名男子提醒這狀況之後,現場爆出一陣笑聲。特拉斯看了看惡搞標語,直說這並不好笑,接著收拾好東西、摘下麥克風,直接離席。當她離開現場的時候,台下響起零星掌聲。

事發後,英國政治運動團體「驢子領導」(Led By Donkeys)承認這是他們做的。惡搞標語提及的字句,暗指特拉斯的減稅與支出政策使英國經濟陷入危機。

對此,特拉斯14日發文表示,「昨晚發生的事情一點也不好笑」,極左派活動團體干擾活動,藉此「恐嚇人民」、「壓制言論自由」,無法容忍。

特拉斯是英國在位時間最短的首相,在2022年9月接任首相,但隨後因激進的減稅方案與財政收支計畫,英鎊重貶至40年新低,上任僅49天就下台,被英國媒體諷刺,保鮮度比生菜萵苣還差。

What happened last night was not funny. Far-left activists disrupted the event, which then had to be stopped for security reasons.



This is done to intimidate people and suppress free speech. I won't stand for it.



Would we see the same reaction if the activists were far-right?