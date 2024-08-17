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社會 社會焦點 保障人權

恐怖情人！吃醋割女友大腿縫10針　逼自慰錄影喊「淫蕩點」下場曝

▲桃園市劉姓男子去年3月邀約酒店女坐檯陪唱歌，酒過三巡後卻起色心，不顧女子拒絕仍硬上性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中謝姓男子懷疑女友劈腿，竟怒割她大腿，還逼拍自慰片。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名謝姓男子懷疑女友劈腿，竟持刀劃傷女友左大腿，當場鮮血直流；接著謝男又脅迫女友自慰給他看，還命令「淫蕩一點，腳張開」，並將過程錄影下來，女友不堪暴力對待，將謝男告上法院。台中地院審理後，依4項罪名，判謝合併執行4年8月徒刑；另併處7月徒刑部分可易科罰金。謝男賠女友50萬和解，並上訴到最高法院，法官將不可易科罰金部分發回台中高分院審理，台中高分院改判3年8月徒刑。可上訴。

判決指出，謝男與女友在台中租屋同居，他懷疑起女友跟其它男人有染，2021年8月底開始，出言恐嚇「妳他X做好進醫院的準備」、「妳會受傷很重」，同年月25日兩人在租屋處激烈爭吵後，謝男竟持刀攻擊女友左大腿。到隔日凌晨，謝男又要脅女友脫衣自慰給他看，女友害怕不從又會遭遇不測只好照做，全程謝男以手機錄影、並喝令「淫蕩一點，腳張開」。直到9月中，謝男與女友大吵一架後，又徒手打傷了她左眼，女友這才心碎提告。

謝男到案否認持刀劃傷女友，並說發現她受傷也立即帶她就醫，但表示錄下自慰影片是2人間的情趣，全程女友都是自願的，之前女友也會自拍性感影照來增進感情。

但女友表示，她遭男友以刀抵著腿並慢慢劃下來，流了很多血後男友才帶她看醫生，因此縫了10針，就醫途中就要脅她要騙醫生是「被櫃子割到」，事後曾表示「覺得對不起」、「讓人家受傷總是不好的」。

法官檢視謝男拍攝的影片，看得到女友的大腿包著紗布，眉頭深鎖、眼睛緊閉，無任何愉悅表情，明顯是遭到強迫，審酌謝男只因為醋意就失控傷人，陷女友於恐懼中還逼她自慰，罪刑重大且犯後狡辯否認，依恐嚇危害安全罪、強制猥褻罪、2條傷害罪將他定罪，不可易科罰金部分，應執行有期徒刑4年8月；另判7月徒刑，可易科罰金21萬元。

謝男不服一路上訴，並和女友達成和解。最高法院將謝男對女友錄影犯加重強制猥褻、及8月25日傷害部分撤銷，發回台中高分院審理。

台中高分院更一審審酌謝男未有前科，且已賠償女友50萬等情，將撤銷的部分依謝男犯傷害罪，處8月徒刑，又對女友為錄音、錄影犯強制猥褻罪，處3年4月徒刑，合併執行3年8月徒刑。可上訴。

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