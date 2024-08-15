只要生寶寶「公婆就給300萬獎金」　一票直搖頭：好可憐

▲公婆說，只要夫妻倆生了寶寶，就會給獎金。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我沒有答應，還在考慮中。」一名女網友發文表示，她和老公婚後本不打算生小孩，不過日前公婆卻說，只要兩人生了小孩，就會給「獎金」，便讓她的想法有點動搖了，「生不生好呢？」貼文曝光後，不少網友都直搖頭，認為不要為了錢生小孩。

有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她和老公已經結婚3年，因為各種不同原因，所以一直不想生小孩。不過他們家日前開了家庭會議，公婆說，如果夫妻倆生了男寶寶，就會給新台幣300萬元的獎金；若是生了女寶寶，則會給新台幣400萬元的獎金。

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原PO透露，她當下並沒有答應，還在考慮中，與此同時，她也想要知道大家的看法，「生不生好呢？」

貼文曝光後，不少網友都認為，「為了獎金生小孩，小孩好可憐，你會愛護小孩嗎」、「如果你本身不愛小孩，就請不要為了錢去生小孩」、「為了獎金生小孩，花的不只這些，花光了，還會愛小孩嗎？如果不是真心喜歡小孩，就不要生下來，小孩是無辜的」、「拿小孩當交易嗎」。

也有網友回應，「往後小孩的花費可不只這3、400萬，後續教養問題有想好嗎」、「現在物價那麼高，至少要1000萬才考慮，且要現拿才有算」、「如果生了，獎金就留著當小孩的教育費用，要不然後續要花很多錢」、「萬一生了，不給你錢，應該會嗆你有種就塞回去啊」。