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「願借200萬」助公婆事業！尪聽完暴氣吼：不把婆家當一家人

講到錢就傷感情。（示意圖／Pexels）

▲媳婦無息「借」婆家錢，竟被老公罵。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

講到錢就傷感情！一名人妻抱怨，自己願意借婆家錢創業，然而老公卻責怪為何夫妻之間還要分你我，讓她相當困惑。

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，婆家有事業需要資金，掛在公婆名下，身為媳婦的她願意出200萬，但是是用「借」的，要還，不用利息，還款時間可以討論，豈料卻被老公說「不把婆家當一家人」、「夫妻之間還分你的我的」。

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人妻指出，自己解讀為老公不想還錢，反正公婆過世資產就是老公的，她也有份，但公婆還很健康，再活個20年不成問題。人妻坦言，「身為媳婦的我，這段婚姻還能不能撐20年實在沒把握，說不定先掛點的是我，這200萬是我自己努力工作，省吃儉用而來，是我的養老金，孩子的教育費，我的棺材本，還不夠，願意無利息借出，請問我錯在哪裡？」

人妻嘆，錢還沒借出，就怕有去無回，且目前還沒提到借據就被嗆得體無完膚。她認為，「老公平時對我不差，是神隊友，不過他對我好跟借錢是兩回事，但借錢這件事已經是觸碰我的罩門，我不會輕易妥協，如果他還敢跟我要，還抱持不用還的想法，我會提出借據這條件，撕破臉也在所不惜。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「妳沒錯啊」、「沒有錯，記得借據要寫清楚，不要用口頭說的」、「親兄弟都要明算帳，何況夫妻」、「只能說不會還，一定不會還」、「借據一定要寫，因為還錢又是另一種臉」、「直接拒絕吧，不管妳怎麼做，都沒人會感謝妳的，保護自己」。

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