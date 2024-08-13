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婆婆「1理由」要她去收普渡供品！媳婦傻眼：吃我夠夠

一名人妻在網路上發文抱怨，表示小姑以婆家名義參加中元普度，婆婆卻要她去收供品，讓她傻眼直呼「真的是甲哇告搞」。（示意圖／報系資料照）

▲原PO被婆婆要求去收小姑婆家的供品。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

本周日就是中元普渡，有不少民眾已經開始進行拜拜的儀式。不過就有一名人妻在網路上發文抱怨，指出她的婆婆要她到某間廟收供品，但她卻相當困惑，因為婆婆從來沒有去過該間廟宇拜拜。後來一問之下才知道，原來是小姑用婆家的名義參加中元普渡，還要她去收，讓原PO直呼「真的是甲哇告搞」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示她的婆婆要她去某廟將一桌普渡的供品拿回家，原PO聽到後相當困惑，因為平常婆婆都不會到該間廟去拜拜「怎麼會說有參加普渡？」

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後來一問之下才知道，原來是小姑用婆家的名義，報名參加廟方的中元普渡，之後卻要她去幫忙收供品，讓原PO相當傻眼，直接拒絕婆婆的要求，直呼「真的是甲哇告搞」。

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「叫她女兒回來自己收啊」、「妳去收就是妳的喔，通通包過」、「收啦！哪次不收，有免費當然好囉！」「誰參加的自己去收呀」、「收回去自己吃阿！」

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