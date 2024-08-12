要求媳婦「半夜煮麵奉茶」給小叔！婆婆遭拒怒嗆：不是娶來當女王

▲原PO要求媳婦半夜起床幫小姑、小叔倒茶煮麵，被拒絕後氣炸了。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

婆媳問題是許多人在婚姻中會面臨的難題。近日就有一名婆婆發文抱怨，她的女兒跟小兒子是做晚班的，所以回來都半夜了，但她只是要求大媳婦起床幫剛下班的小叔、小姑倒茶煮麵，對方卻「雞雞歪歪」，直呼媳婦嫁來婆家「不是來當女王的」，果不其然也遭到網友一面倒反嗆：「奉茶？你也有奉茶給你小姑和小叔嗎？」

該名婆婆近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文透露，自己是1名剛滿70歲的婆婆，由於她的女兒跟小兒子工作時間是晚班，所以回家都已經半夜了，「我只要求大媳婦，幫小叔跟小姑倒杯茶跟煮碗麵給他們吃，我媳婦在那雞雞歪歪的，不煮也不奉茶給他們，我真是氣壞了！媳婦嫁來這，不是讓妳整天滑手機、不做事當女王的，掯！現在的媳婦真是吃不了苦！」

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貼文曝光果不其然也遭到全場網友洗臉，「妳怎麼不跪著自己煮，都能呼吸還要求那麼多」、「奉茶？你也有奉茶給你小姑和小叔嗎？」「你生的，為什麼要人家照顧？你要把小孩養成巨嬰，為什麼要媳婦照顧？」「妳們家是娶進女傭是嗎？」「奉茶個屁，怎樣他們賺錢有分媳婦是不是？」

還有網友吐槽，「奉茶要有紅包阿，每次喝完茶裡面放個6000元紅包，我相信媳婦很樂意奉茶煮麵」。也有人冷靜建議原PO，「水自己倒就好了吧，茶幹嘛要半夜喝茶，半夜媳婦也要睡覺，可以晚餐煮多一點留一份，他們回家要吃再自己熱。」

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