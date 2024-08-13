背家用「還要養婆家」超狂人妻怒了！眾人傻：為啥要躺廚餘桶

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pakutaso）

記者鄺郁庭／綜合報導

「甚至我結婚十年，我婆婆連我本名都不記得。」一名很有賺錢能力的人妻近日發文，從買房買車的頭款、貸款，到小孩生活、學費都是她分擔居多。可當婆家要用錢時，先生卻還要她幫忙出錢，買沙發、出去玩、拜祖先，甚至婆家親戚結婚都有她的事，令人妻直呼「到底是不是乾脆離婚？」

這位人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」表示，「雖然我比較會賺，不代表我一定要養婆家」，提到在家中，買房的頭款、車子的貸款、2個小孩生活學費，甚至先生的生活費，都是她在分擔居多。可每次婆家要用錢，舉凡買沙發、出去玩、拜祖先，她都還是要出錢。

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女網友更進一步抱怨，每當婆家親戚結婚時，她都被要求要給出固定的禮金，數額高達8800元。然而，當她結婚時，卻未從男方收到任何禮金。更令她不滿的是，小叔和小叔的女友對於這些都視若無睹，完全不予理會。

此外，她也對於丈夫的態度感到困擾。她透露，即使小孩已經回來家中、唸幼稚園，丈夫仍堅持要給婆婆托育費。人妻直怨，「家庭開銷很大，他當作沒這回事，每次我反應好像我很機車、不給他媽錢，但我為何要給？」

她指出，在她坐月子期間，婆婆沒有為她煮過任何一碗湯；每次回婆家吃飯，婆婆會煮一桌的海鮮給小姑吃，但她卻對海鮮過敏；甚至她與先生結婚十年，婆婆甚至連她的本名都不記得。面對這樣的家庭狀況，她感到極度困擾，「我先生不用說，脾氣很差動不動兇我，到底是不是乾脆離婚？」

貼文一出，眾人紛紛咋舌，「有底氣不離婚，等著老公以後花妳遺產嗎？」「我以為賺錢能力好的女人，婆家和老公比較不敢為難耶！看這樣子，沒他們妳過得更好」、「付出成這樣還不被珍惜，他們臉皮也真夠厚的吼」、「妳能養自己，可以過得更好，為什麼要躺在廚餘桶裡？」