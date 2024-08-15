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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

會計領柯文哲競總薪水？民眾黨澄清：時間沒重疊　離職後才去木可

▲▼民進黨台北市議員林延鳳質疑，木可公關會計何璦廷曾領過柯文哲競總薪水。（圖／翻攝自Facebook／林延鳳）

▲民進黨台北市議員林延鳳質疑，木可公關會計何璦廷曾領過柯文哲競總薪水。（圖／翻攝自Facebook／林延鳳）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金案延燒，民進黨台北市議員林延鳳發現，14日被檢方約談的木可公關會計何璦廷，從2023年8月到2024年2月共領了9筆柯文哲競總的「薪資」。對此，民眾黨發言人吳怡萱回應，該員工在競選期間的確是員工，離職後才到木可，時間沒重疊。

林延鳳15日於臉書表示，「原來在木可公司做帳的員工何璦廷，領的卻是柯文哲競總的薪水耶！」從柯文哲政治獻金申報的支出資料可以看到，從2023年8月到2024年2月總共9筆「薪資」支出給何璦廷，金額總共51萬477元，每個月薪水金額都不一樣，甚至有一個月領10萬9725元，而且選戰結束了，2月份還在領薪水。

林延鳳質疑，木可公司在賺錢，但成本都由柯文哲競總來支出，在木可公司做帳，領的都是柯文哲競總的薪水，「請問柯文哲要怎麼解釋？對其他公司有那麼好？木可公關公司是不是柯文哲的小金庫？到底還有多少密帳？拜託檢調單位查清楚真相。」

對此，吳怡萱回應，該員工在競選期間，的確是競總員工，領競總薪水天經地義，員工離職後到木可，時間沒有重疊。

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