黃珊珊2026再戰台北市長？　媒體人直言不可能：政治生命到最谷底

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實爭議，而時任競總總幹事黃珊珊宣布請辭黨職，強調現在就是負該負的責任，把事情釐清。對此，媒體人黃揚明14日表示，這個爭議第一個受傷的就是黃珊珊，之後辭不辭立委是一回事，但2026已經沒有機會「挑戰台北」，更不可能威脅蔣萬安，政治生命在此刻是人生最谷底。他強調，現在民眾黨最麻煩的是，要花多少時間從這波傷害復原，不要忘記，還有很多未爆彈。

黃揚明於節目《大新聞大報卦》表示，民眾黨爭議還沒有告一段落，是ing進行式，如果民眾黨沒有辦法全身而退，黨內一定會有人受傷，而現在第一個受傷的就是黃珊珊。

黃揚明表示，民眾黨一堆人希望黃珊珊離開，她辭不辭立委是一回事，但可以確定的是，2026她已經沒有機會「挑戰台北」，黃珊珊不可能有能力，就算被提名參選，也不可能威脅蔣萬安了。

黃楊明認為，所以黃珊珊政治生命，在目前這刻是人生最谷底，她能不能翻身不確定，但至少2026翻不了。現階段民眾黨政治能力上，柯文哲要再選2028總統大選的機率很低，而2026黃珊珊選台北市長的機率，也非常低，就算參選，基本也沒有影響力了。

最後，黃揚明強調，現在民眾黨的問題是，要花多少時間從這波傷害復原，不要忘記，爭議還沒有結束，司法問題一波一波沒有停止，還有很多可能的未爆彈，這才是現在最麻煩的事情。

▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）