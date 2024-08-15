6年前斷言柯文哲敗選！她預言「66歲後運極差」又中：走入空亡

▲周映君6年前預言令網友驚呆。（圖／翻攝自FB／新聞挖挖哇）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲在2024總統大選獲得369萬票，雖然墊底，但鞏固不少年輕族群選票，似乎打算2028年再戰。不過，有網友翻出6年前知名命理師周映君在節目上的一段預言，直呼柯文哲總統之路「不會上」，更說柯66歲後會走入「空亡」，運勢變很差。如今柯文哲陷入政治獻金案，令這段預言掀起話題。

《新聞挖挖哇》2018年的節目片段中，討論到「柯文哲是否有總統命？」當時命理師周映君就表示，從柯文哲八字命盤來看，如果是想競選連任2018年台北市長沒問題，但不可能選上2024年總統，還特地強調三次不可能。主持人鄭弘儀還問：「到時候他如果當總統，你不就要宣布退出演藝圈？」她則回：「我什麼都退出！」

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▲周映君說柯沒有總統命，66歲過後運勢一路下坡。（圖／翻攝自FB／新聞挖挖哇）

周映君會這麼說也不是沒有原因的，她透露，柯文哲66歲後就會進入一段人生不好的運，加上命格又有「空亡」，因此不可能選上總統，甚至接下來的運還持續下坡、到達最差。

另外，在2024年總統大選後，該支影片吸引不少網友朝聖留言，「這是多年前的影片，可見周老師好準」、「周老師您不用退休了。」如今柯文哲陷入政治獻金假帳案，再度引發網友直呼，「老師拜託收下我的膝蓋！最準沒有之一」、「用虛歲算真的今年66歲欸，空亡。」

※民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。