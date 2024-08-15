檢調兵分7路查柯文哲假帳案！　李彥秀嘆雙標：對鄭文燦就點到為止

▲民眾黨主席柯文哲15日接受媒體訪問。（圖／記者袁茵攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入總統大選政治獻金申報疑雲，北檢14日指揮調查局北部機動工作站兵分7路搜索。對此，國民黨立委李彥秀感嘆，為了選舉、為了選票，為了政治，急於拿民眾黨與柯文哲開刀，要將柯文哲與民眾黨「一刀斃命」；但是對前海基會董事長鄭文燦貪瀆案的處理就是意思意思、點到為止。

針對檢調追查柯文哲政治獻金案，昨天兵分七路，同步搜查木可、時樂、尼奧三家公關公司，並以證人身份傳喚柯辦財務長、時樂與尼奧負責人及員工，並將會計師端木正、木可負責人李文娟移送北檢，李彥秀認為，大陣仗偵辦偽造文書罪，並對被告課予重保，令人咋舌。

李彥秀說，但面對鄭文燦過去高居行政院副院長，涉及貪瀆重罪，還與詐騙集團過從甚密，但不僅偵查中五度聲請搜索票都遭法院駁回，聲押過程也受法院呵護備至，這也難怪民眾不信任司法，質疑法院檢調碰到政治就會轉彎。

李彥秀提到，為了選舉、為了選票，為了政治，急於拿民眾黨與柯文哲開刀，要將柯文哲與民眾黨「一刀斃命」；但是對鄭文燦貪瀆案的處理就是意思意思、點到為止，深怕繼續追查下去、搜索下去，會「動搖黨本」。民進黨並非真的要打貪查弊，而是將法院檢調當成政治工具，這也是人民長期對民進黨雙標，以及對司法不信任的最主要原因。

