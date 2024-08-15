花96萬買便當？會計師登載錯誤百出　吳怡萱：我們也非常傻眼

▲柯文哲政治獻金風暴燒不停，民眾黨發言人吳怡萱受訪。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲2024總統大選競選經費申報狀況百出，昨更發生960元的便當單據輸入成96萬，引發各界討論。對此，民眾黨發言人吳怡萱說，「事實證明，就是一張960元、一張110元，然後這兩張在輸入時被記成96萬110元」；她還說，發票上很多疑點無法代替業者回答，「我們跟賴清德總統、蔡英文前總統，或許都只是吃了便當，但後面我們不了解為什麼拿到的發票是這樣」。

針對便當單據一事，吳怡萱表示，昨天在新聞媒體群組提供當時的收據跟發票給大家，「事實證明，就是一張960元、一張110元，然後這兩張在輸入時被記成96萬110元」，會產生這樣的誤解，很明顯就是顯示出在輸入過程出現很多誤報，誤報的差額跟漏洞，非常傻眼、也始料未及。

至於單據一個是2023年一個是2024年？吳怡萱說明，過去是統一把所有單據交給會計師做處理，「我們不知道會計師是一起申報還是分批申報，這點我們不了解後續作業，可能要進到監察院後台看輸入時間，可能還需要一點時間查」。

吳怡萱也提到，在開始複查作業時，是先調出民眾黨有單據但沒有出現在監察院上的部分，到了第二階段再回來複查，監察院上面有的會不會也出現誤載的狀況，這是另外一件事情。

至於網友指出大愛素食早已歇業、小李快餐店禮拜天沒開等，吳怡萱先強調，「我們只是買便當」，同一個狀況好像也發生在賴清德總統候選人身上，也有申報了大愛素食天地的3筆資料。另外，過去也看到前總統蔡英文申報過類似大愛素食天地但支出項目是交通，所以這個部分我們沒有辦法代替業者回答發票的問題。

吳怡萱說，發票上有很多疑點不是民眾黨可以代替業者回答的，「我們跟賴清德總統、蔡英文前總統，或許都只是吃了便當，但後面我們不了解為什麼拿到的發票是這樣」。

