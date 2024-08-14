拚連任黨魁？朱立倫明晚訪美　「讓國民黨與美國保持良好關係」

▲國民黨主席朱立倫明晚啟程訪美。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（14日）於國民黨中常會上正式宣布，明天晚上要跟不分區立委許宇甄與國民黨海外部主任陳以信飛往美國，先到舊金山參與全美總支部的大會，隔天星期六再到休士頓參加全美同鄉聯誼會的活動，盼透過這樣的政黨交流，讓國民黨與美國保持良好、長期友善的關係。

全美台灣同鄉聯誼會將在16日到18日於休士頓舉行年會，邀請國民黨主席朱立倫、立法院副院長江啟臣等人出席。據了解，朱立倫預計8月中旬抵達美國西岸舊金山，參加駐美總支部舉辦的活動、參訪金山國父紀念館、拜訪僑社，值得注意的是，朱立倫將前往史丹佛大學胡佛研究中心與涉台學者會談，並參加一年一度全美台灣同鄉聯誼會年會，出席寶島之夜致詞，同時也不排除和美國智庫交流。

另外，美國民主黨全國黨代表大會將在19日至22日在芝加哥登場，屆時將正式提名美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐美國總統大選，台灣跨黨派代表團也將赴美參與相關活動。朱立倫今日也再次宣布，將派國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華及發言人楊智伃、駐美代表秦日新參與民主黨全代會觀選。

朱立倫強調，國民黨路線為親美友陸和中，「希望透過這樣的政黨交流，讓國民黨與美國保持良好、長期友善的關係，保持穩健的發展。」

不過，國民黨主席明年改選，包含台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都被點名是可能參選黨魁的人選，朱立倫預計明晚訪美，是否備戰連任黨主席？外界都相當關注。

