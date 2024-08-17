派員參加共和、民主兩黨全代會　朱立倫：國民黨堅定親美立場

▲朱立倫赴美參加國民黨在全美的黨務幹部研習會。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫15日深夜搭機前往美國，參加國民黨在全美的黨務幹部研習會。會後，朱立倫在臉書上強調，「親美、友日、和中」是國民黨的重要外交路線。國民黨已派代表參加共和黨全國代表大會，馬上到來的民主黨全國代表大會，我們也一定會讓美方深刻理解國民黨堅定的親美立場。

朱立倫表示，今天在舊金山和組發會主委許宇甄、海外部主任陳以信，參加國民黨的全美黨務幹部研習會，也拜訪了舊金山華埠內的傳統僑社，並在洪門致公總堂內，與國父孫中山先生的辦公桌拍照留念，希望透過實際行動，繼續凝聚美加地區的黨代表力量，並透過這次訪問，親自感謝傳統僑社的長期支持。

朱立倫提到，今年對美國來說是關鍵的一年，國民黨與美國的兩大黨長期保持密切聯繫，相信美方充分理解到國民黨是一股穩定的力量。因此，他將前往史丹佛大學的胡佛研究所，與20多位學者、老朋友們，分享討論美國大選和區域安全的看法。

朱立倫強調，「親美、友日、和中」是國民黨的重要外交路線。國民黨已派代表參加共和黨全國代表大會，馬上到來的民主黨全國代表大會，他們一定會讓美方深刻理解國民黨堅定的親美立場，希望維護區域的安定並促進兩岸和平，這與美方的立場一致。國民黨會繼續透過交流和對話來穩定區域安全，而不是透過對抗。相信美方朋友一定充分理解並接受國民黨作為一個穩定和安定的力量。

朱立倫說，國民黨近年來的改革重點是年輕化，希望能吸引更多僑界新一代的青年加入他們的行列，期盼未來有更多年輕世代成為國民黨的代表。今晚，他也將與矽谷科技界的人士共進晚餐，希望就未來科技升級和科技競爭力的問題交換意見，期待台灣越來越好，台美關係繼續深化。