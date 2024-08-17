國民黨下令勿打柯文哲「假帳」　綠委酸查弊雙標：朱立倫不是學會計？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨深陷作帳疑雲，傳出國民黨中常委就要黨中央，約束黨內勿對民眾黨主席柯文哲攻擊，否則將瓦解藍白合可能。國民黨主席朱立倫15日也溫情喊話，希望民眾黨能平安的渡過。對此，綠委王定宇質疑，朱立倫不是學會計的嗎？他應該看得懂這些單據、政治獻金跟帳目的問題，卻為政治利益摒棄專業，這樣藍白陣營查弊案標準何在？政治盟友的弊案就不是弊案，不是政治盟友的話，沒事也要打成弊案。

面對柯文哲捲入政治獻金登載不實的風波，藍營內部憂恐影響藍白合作的聲音，讓綠營坐收漁翁之利，朱立倫日前帶領國民黨一級主管普渡後受訪表示，希望柯文哲、民眾黨能夠趕快的釐清這些爭議，能夠平安的渡過。

朱立倫表示，相信未來對於民眾黨也好，或者是國民黨跟民眾黨之間，在立法院還有很多重要的議題要攜手合作，需要大家共同努力、共同推動，且在地方上也有很多一起合作的地方，「所以我們希望柯文哲能夠非常順利平安渡過此次危機」。

對於國民黨說法，王定宇表示，朱立倫竟然下令國民黨不要批評、攻擊柯文哲跟民眾黨，說是盟友關係，這件事情非常有趣，朱立倫不是學會計的嗎？端木正這樣背黑鍋，學會計的他怎麼不出來評論兩句？

王定宇指出，朱立倫是有專業的，應該看得懂這些單據、政治獻金跟帳目的問題，卻為了政治利益跟同盟，摒棄基本專業，學會計的朱立倫帳也不看了，只看民眾黨跟柯文哲政治價值。

王定宇直言，且國民黨做這種決定，藍白陣營查弊案標準何在？政治盟友的弊案就不是弊案，不是政治盟友的話，沒有弊案也要打成弊案，這種雙標、高度政治化處理國家大事，用政黨立場決定是非正義，這要讓人民信任很難。