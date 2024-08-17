反罷免聲勢！國民黨「陸空並進」號召基隆人反霸凌　藍大咖輪番相挺

▲蔣萬安、李彥秀到基隆掃街力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔至雲／台北報導

中選會昨宣告基隆市長謝國樑罷免案成立，投票日訂於10月13日，國民黨全面加強「固樑」行動，除了黨內大咖將輪番到基隆力挺謝國樑，國民黨團也宣布，九月起每天都安排藍委到基隆宣講，呼籲大家投下「不同意票」，除了陸戰之外，空戰部分也沒有鬆懈，國民黨立委這陣子都在社群平台上不斷宣傳此事，並設立「基隆反惡罷事實專區」，希望能拉抬反罷免聲勢。

國民黨今日召開記者會，宣布「基隆反惡罷事實專區」正式上線，內容包括「惡罷時間軸區」、「粉碎謠言專區」、「翻新基隆亮點全解析」、「揭開弊案遮羞布」、「下載專區」等，呼籲大家10月13日一起站出來投下「不同意罷免票」，力挺謝國樑，反對惡意罷免與霸凌。

立委羅智強指出，目前根據TVBS最新民調，顯示有34%基隆市民反對罷免謝國樑，僅有25%的民眾會投同意罷免票。這代表多數基隆市民其實是支持謝國樑，反對綠營操弄的拆樑行動。因此無論是從NET接連敗訴，還是從民調來看，罷免謝國樑的理由不只在法律上站不住腳，也不受民意支持。

羅智強說，隨著「基隆反惡罷事實專區」上線，加上謝國樑持續一步一腳印，空陸並進，用市政建設說話，包括觀光政策、親子政策，讓基隆成為有愛有光的城市。用正面陽光的態度，對決民進黨負面仇恨的操弄。10月13日的罷免投票，善良就將會戰勝惡霸。

對於這次罷免案，國民黨團也宣示，他們將正面迎戰，已全面邀請及安排黨籍立委從9月開始每天輪班前往基隆協助街講、掃街，用具體行動支持認真做事的謝國樑，也要透過此行動讓基隆鄉親知道，謝國樑才是為了基隆認真打拼的好市長，必須讓他留下來為基隆好好打拼，為基隆打造更好的生活。

基隆立委林沛祥說，既然罷免案已經成案，未來無論是在立法院的國民黨團、黨中央、地方黨部，還是基隆市政府和市議會的國民黨團，都會全力動員，努力催出不同意罷免票，全力保護謝國樑。

至於如何動員催出大家投「不同意」票？林沛祥說，他會不斷告訴所有基隆市民，這次的罷免案，就是另一種形式的霸凌，他們反對霸凌，保護善良。他們也會把民進黨當側翼所有抹黑謝市長施政的不實新聞一一做圖表來向市民說明，再次呼籲大家，在10月13日罷免案投票日，一定要站出來，拒絕這種政治惡鬥和仇恨動員，拒絕讓霸凌行為得逞。