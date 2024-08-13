　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7.1強震後餘震突歸0　日本測到「深層低頻地震」再發南海海槽警告

▲▼南海海槽地震臨時情報。（圖／日本氣象廳）

▲南海海槽大規模地震假想震源區。（圖／日本内閣府）

記者許力方／綜合報導

日本宮崎縣南部外海日向灘8日下午4時許發生芮氏規模7.1強震，震度達6弱，日本氣象廳隨即發布「南海海槽地震臨時情報」，未來一周恐還有巨震。距離7.1強震已有5天，至今尚未觀察到地殼變形或地震活動特別變化，氣象廳仍畫出南海海槽地震「假想震源區」，持續發布警戒，提醒發生強震的風險仍較高。

氣象廳統計，日向灘7.1強震後，震央附近地震活動持續活躍，包括當天共有8次地震，隔天有11起餘震，10日、11日各有2起餘震，到了12日僅1起餘震，13日則尚未觀測到，總計23起餘震，最大一次餘震震度僅3級。經觀測，雖然至今沒有觀察到強震後異常變化，且南海海槽地震假想震源區也沒有觀測到板塊特殊變化或地殼運動。

▲▼南海海槽地震臨時情報。（圖／日本氣象廳）

▲7.1強震後地震活動。（圖／日本內閣府）

氣象廳表示，自7.1強震後日向灘和大隅半島東部海域接連發生地震，此外，紀伊半島和伊勢灣也都有出現「深層低頻地震」的小規模地震活動，附近的地震監測儀雖然都有觀測到變化，但這現象過去也曾出現。

氣象廳持續發布「南海海槽地震臨時情報」，經調查7.1強震與南海海槽地震之間的關聯，結論認為，南海海槽地震假定震源區發生的大規模地震可能性相較於平時仍高，因此呼籲被指定為大規模地震防災對策推進地區的29個都府縣、707個市挺村民眾在地震發生後一周做好防災準備，氣象廳將持續密切監測南海海槽沿線地殼活動變化。

ET快訊
幕後／民眾黨3天對質內容曝光！端木正認調節2000萬
快訊／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈馬斯認了
快訊／爆施壓台鐵女站務員　綠議員喊冤：被抹黑
快訊／美股三大指數開盤走高　輝達漲超4%
7.1強震後餘震突歸0　日本測到「深層低頻地震」再發南海海槽
《康熙來了》驚喜合體！　陳漢典燦笑同框小S、蔡康永

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈馬斯認了

7.1強震後餘震突歸0　日本測到「深層低頻地震」再發南海海槽警告

日本「熟年離婚」比例創歷史新高！ 專家點出：2關鍵原因分開

才剛娶第6任妻子！91歲億萬富豪驟逝　商業帝國繼承人曝光

人妻被老公「綁機車拖行」尖叫求救　畫面曝光！拍攝者不救

4000萬用戶慘遭出賣！南韓Kakao Pay將個資「交給支付寶」

美AV女優心臟驟停！　2月後奇蹟甦醒「臥床無法說話」

印度女醫遭性侵辱屍！男嫌「扮警察」醫院趴趴走　耳機成逮人關鍵

爽玩滑翔傘後拒買單！印度遊客揮拳揍店家　普吉島上扭打一團

怒控體壇惡行！南韓金牌球后安洗瑩「重大宣布」：拒參日本公開賽

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

快訊／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈馬斯認了

7.1強震後餘震突歸0　日本測到「深層低頻地震」再發南海海槽警告

日本「熟年離婚」比例創歷史新高！ 專家點出：2關鍵原因分開

才剛娶第6任妻子！91歲億萬富豪驟逝　商業帝國繼承人曝光

人妻被老公「綁機車拖行」尖叫求救　畫面曝光！拍攝者不救

4000萬用戶慘遭出賣！南韓Kakao Pay將個資「交給支付寶」

美AV女優心臟驟停！　2月後奇蹟甦醒「臥床無法說話」

印度女醫遭性侵辱屍！男嫌「扮警察」醫院趴趴走　耳機成逮人關鍵

爽玩滑翔傘後拒買單！印度遊客揮拳揍店家　普吉島上扭打一團

怒控體壇惡行！南韓金牌球后安洗瑩「重大宣布」：拒參日本公開賽

如何判定對方喜歡你？伊能靜一語道破：關心不是聊天而是行動

彰化64年紅茶店「父子分開擺攤」各自賣！背後暖心原因曝光

桃園「2024海客季」8／ 17～9／8展開　客家趴棒球日率先登場

幕後／民眾黨3天對質內容曝光！端木正認調節2000萬　黃珊珊一度暴怒

新北桃園午後大停電！影響4.4萬戶　台電曝原因

快訊／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈馬斯認了

國道超速罰超貴！掛假牌上路卻僅罰10800　一票人嘆：難怪那麼多

快訊／爆施壓台鐵女站務員　嘉縣議員江志明喊冤：被抹黑帶風向

千千搭機看電影「驚見18禁畫面」！　急快轉難擋激情鏡頭：我要瘋掉

江坤俊1個月前鬧翻鄭凱云請辭　「PO新片復出」合體新搭檔

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

國際熱門新聞

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

南韓金牌球后安洗瑩：拒參日本公開賽

他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！

台灣39歲男在柬埔寨被抓　長相姓名曝光

女醫爆血陳屍醫院　男志工「先殺人後性侵」

女兒私奔！爸闖進別人家「性侵人妻」報復

巴黎奧運落幕！閉幕式世界地圖「這一國」消失了

酷航改降台灣桃機　消防人員機場待命

日本擠入奧運獎牌榜前3　路透曝背後原因

客機墜毀62人罹難 女傳最後自拍照：我好怕

才剛娶第6任妻子　91歲億萬富豪過世了

學餐員工當怪盜　偷走價值4800萬雞翅

哈利將獲女王2.75億遺產　威廉怒喊沒資格

更多熱門

相關新聞

日本「熟年離婚」比例創新高！ 專家：2關鍵原因分開

日本「熟年離婚」比例創新高！ 專家：2關鍵原因分開

日本政府厚生勞動省2022年人口動態統計顯示，2022年離婚夫婦中，有高達23.5%屬共同生活超過20年的「熟年離婚」（中高年離婚），占比創1947年開始統計以來新高紀錄。

快訊／8號颱悟空生成！「三颱共舞」最新路徑曝

快訊／8號颱悟空生成！「三颱共舞」最新路徑曝

一眼洩漏你的個性！超準心測看穿你的「隱性任性指數」

一眼洩漏你的個性！超準心測看穿你的「隱性任性指數」

雙颱共舞！山神、安比「接力直衝日本」

雙颱共舞！山神、安比「接力直衝日本」

洛杉磯發生規模4.4地震　震央距市區僅9公里

洛杉磯發生規模4.4地震　震央距市區僅9公里

關鍵字：

南海宮崎日向灘地震日本日本氣象廳

讀者迴響

熱門新聞

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

郭泓志腳踩兩條船營業中記者會被消失

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

17歲羽球小將張志傑猝死41天　母淚：兒子遺體仍帶不回來

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

南韓金牌球后安洗瑩：拒參日本公開賽

快訊／8號颱悟空生成！「三颱共舞」最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面