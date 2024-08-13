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日本「熟年離婚」比例創歷史新高！ 專家點出：2關鍵原因分開

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲日本朝日新聞報導，夫婦共享晚年生活的時間拉長，有愈來愈多人希望能重新規劃人生。（示意圖／CFP）

文／中央社

日本政府厚生勞動省2022年人口動態統計顯示，2022年離婚夫婦中，有高達23.5%屬共同生活超過20年的「熟年離婚」（中高年離婚），占比創1947年開始統計以來新高紀錄。

日本朝日新聞報導，從整體來看，儘管日本夫婦離婚件數有逐漸減少趨勢，但其中屬熟年離婚的件數卻居高不下。專家推測，隨著高齡化造成夫婦共享晚年生活的時間拉長，有愈來愈多人希望能重新規劃人生。

厚生勞動省所做2022年人口動態統計顯示，2022年離婚夫婦為17萬9099對（包括共同生活時間不詳的1萬2894對），呈現減少傾向，較2002年高峰時的28萬9836對減少約4成。

但另一方面，共有3萬8991對夫婦選擇在共同生活超過20年後離婚。日本逾20年來的熟年離婚對數都在4萬對左右，持續居高不下。 2022年離婚夫婦對數扣除共同生活時間不詳的對數後，熟年離婚夫婦占比約23.5%，較2021年增加0.8個百分點。

從共同生活時間長短來看，20年以上到未滿25年為1萬6404對；25年到30年為1萬829對；30年到35年為5192對；35年以上為6566對。 雖然離婚對數最多的是共同生活時間未滿5年的5萬2606對，占整體逾3成，但其對數和占比都逐年減少，這種情況可能跟日本人口減少等造成結婚對數本身減少有關。

談到熟年離婚占比居高不下的背後原因，專家認為可能是受到長壽社會的影響。非營利組織日本家族問題諮商聯盟理事長、同時也是離婚諮詢顧問的岡野敦子（音譯）說，日本男性在1950年左右時的平均壽命僅約58歲，男性退休後餘命並不長，但現今男性平均壽命已來到約81歲，退休後餘命大幅延長。

岡野說，當小孩長大離家生活後，夫妻會在丈夫退休後長時間共同生活，明顯有案例是因為彼此性格不一致等無法忍受再繼續相處，為走上新的人生道路想要「重設」夫婦關係。 另一個可能導致熟年離婚的原因，跟家庭經濟環境變化有關。

至今已處理逾2000件離婚訴訟或夫妻糾紛的律師堀井亞生說，雖然過去很多案例都是因為丈夫退休導致離婚，但近來在丈夫退休前就進行離婚諮詢的案例也在增加。 因為丈夫到一定年齡後在職場上被調離主管職的「要職退休」等導致年薪大幅減少，造成夫妻關係出現裂痕，最終走向離婚的案例也在明顯增加。

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