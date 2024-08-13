一眼洩漏你的個性！超準心測看穿你的「隱性任性指數」

▲你夠了解自己嗎？你會不會比自己想得更任性？玩個心理測驗就知道！（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

你會不會覺得自己已經很在意周圍人的感受了，偏偏卻還是被當作「任性鬼」？這可能是因為你無意中堅持了自己的想法而不自知，想知道自己的潛意識到底在想什麼嗎？不妨來玩外國網站《an.an》的心理測驗，透過你看到什麼來知道「你的無意識任性度」有多高！

Q：你覺得下面這個圖片像什麼？從以下選項中選一個最接近的答案。

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A：蝴蝶結

B：包袱布

C：太陽眼鏡

D：比基尼

這種看起來像什麼都可以的抽象圖案，其實反映了你對周圍的人有多坦誠，也就是你有多堅持自己的想法。而你看到什麼，跟你是否自然流露出自我有很大關係。所以，透過你的選擇，就可以看出「你的潛意識任性度」，選好了嗎？快來看看結果吧！

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A：「蝴蝶結」——潛意識任性度15％

你應該是那種喜歡幫助別人而不是自己出風頭的人，屬於隨和型，可能不太喜歡引人注目，但你很誠實，也有很好的平衡感，擅長從全局看問題。雖然看起來溫和、敏感，但其實你也是個很靠譜的人；不過，由於你不太主動表達自己的想法，所以有時會吃點虧，不妨試著多堅持自己的意見看看。

B：「包袱布」——潛意識任性度85％

你是一個很執著的人，做事很有自己的原則。因為你對自己的價值觀很有信心，所以很少動搖自己的意見。雖然你不常說出自己的想法，但內心有著很堅定的信念，所以當意見不一致時，你通常不會讓步。也因為你很誠實，幾乎不會說謊，因此容易被認為是任性，不妨多聽聽別人的意見，這樣可能會更好。

C：「太陽眼鏡」——潛意識任性度60％

你性格直率且積極，內心很堅定，認為自己對的事情絕不妥協；因此你可能經常與周圍的人有衝突，但由於你會堅持到對方理解為止，所以也有貫徹自己意志的靈活性。不過，因為你對自己要求嚴格，也對別人有點苛刻，很重視規則和約定，在團體活動或合作中，你可能會要求大家協調一致，所以有時候會被認為有點任性。

D：「比基尼」——潛意識任性度35％

你是一個精神上很獨立的人，屬於「成熟型」性格。你喜歡按照自己的節奏來做事，有自己的領域，在這裡你能夠很自在地完成任務；有點完美主義、會注意到細節，所以周圍的人對你印象不錯。你有自己的想法，但也能與周圍人和諧相處，所以不太會跟人有衝突；不過，你可能會因此而累積壓力，有時候表達一下自己的意見也是必要的。