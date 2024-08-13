奧運會旗才剛到！洛杉磯發生規模4.4地震　震央距市區僅9公里

▲震央距離「好萊塢標誌」（Hollywood sign）相當近。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

奧運會旗才剛由好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）接手送到美國洛杉磯，當地就在12日下午（台灣時間13日凌晨）發生規模4.4地震，震央位於靠近市中心高地公園（ Highland Park），距離市中心僅6英里，當局更警告，居民要為餘震做好準備。

▲當地時間12日下午12時20分左右，洛杉磯發生規模4.4地震。（圖／翻攝自USGS）



綜合外媒報導，根據美國地質調查局（USGS）數據，在當地時間12日下午12時20分左右（台灣時間13日凌晨3時20分），洛杉磯發生規模4.4地震，震央位於洛杉磯郡的高地公園附近，深度為11公里，且震央距離市中心僅6英里（約9公里），相當接近知名的「好萊塢標誌」（Hollywood sign）。

美國氣象局指出，目前沒有海嘯風險。

這起地震最初的預估規模為4.6，後來下修至4.4，洛杉磯當局表示，目前沒有任何房屋結構損壞或人員受傷的報告，但消防人員已依照「地震模式」待命，請當地民眾要為餘震做好準備。

當地居民在網路上表示，幾乎整個洛杉磯地區都能感受到強烈搖晃；USGS數據顯示，從大洛杉磯到聖地牙哥（San Diego）、東到棕欖泉沙漠（Palm Springs）都能感受到地震，就連距離洛杉磯西北部100英里的聖華金谷（San Joaquin Valley）都能感受到輕微晃動。