雙颱共舞！山神、安比「接力直衝日本」　日氣象廳最新路徑曝

▲山神、安比將會接棒襲擊日本，而瑪莉亞雖轉為熱帶低氣壓，仍會對日本帶來不小雨勢。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

貫穿日本並帶來大量雨勢的颱風瑪莉亞13日凌晨3時轉為熱帶低氣壓，然而除了已經成形的山神颱風外，今年第7號颱風安比也在13日凌晨3時生成，預計2個颱風都將往日本移動，因此赴日旅遊的民眾務必特別注意，並確認班機是否被影響。

目前日本周遭除了山神颱風與安比颱風外，還有2個熱帶低氣壓，其中一個則是13日轉為熱帶低氣壓的瑪莉亞。根據日本氣象廳的預測路徑，安比襲日的時間可能會在日本盂蘭盆節連假的收假前夕，屆時返鄉交通也可能受到影響。

雖然瑪莉亞已轉為熱帶低氣壓，但與此同時颱風安比也在13日凌晨3時在日本南方海域生成。

颱風山神目前位於日本東邊海域（北緯34.6度、東經148.5度），正以每小時30公里的速度往西北方移動，中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，預計在13日晚間會減弱為熱帶低氣壓，並於14日進入北海道東部及千島海域。

同時，由瑪莉亞變成的熱帶低氣壓在渡島半島附近，但移動速度變慢，因此東北和北海道仍會持續受到影響。

颱風安比目前位於日本南邊海域（北緯23.9度、東經137.5度），正以每小時15公里的速度往東北東移動，中心氣壓為996百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。安比未來預計向日本南方北移，並可能在14日傍晚至夜間接近小笠原群島，15日後靠近伊豆群島及東日本地區。

雖然目前的預測範圍仍有較大變動，但颱風可能夾帶強風暴雨接近本州，對盂蘭盆節連假的返鄉期造成影響。台人赴日旅遊可規劃預備方案或投保旅遊不便險。