F-5戰機等1459老舊軍備汰除！5年省23億　上半年招募達成率104.3%

▲F-5戰機。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陶本和／台北報導

國防部13日表示，未來5年將汰除CM24履帶彈藥車、F-5戰鬥機等多達1459項老舊軍備，估計可撙節維持費23億餘元；而在人員方面，國軍上半年預計招聘8266人，成功招得8623人，達成率為104.3%。

後次室軍品整備處處長陳春忠少將在例行記者會上表示，國軍循「5年兵力整建計畫」建案，執行裝備接替換裝作業，老舊軍備汰除原則是經評估不符作戰需求、修復成本與使用效益不彰者，「未來5年將汰換CM24履帶彈藥車、ATF大字型救難艦與F-5戰鬥機等軍備」。

陳春忠表示，國軍作業維持費編列裝備維護所需預算，近年呈現遞增，新獲武器裝備因工藝及科技水準提升，致維持妥善成本需求增高，其中零附件購製佔比約60%；因此，國防部加速管制汰除老舊裝備，要提升國防預算效益。

在人員方面，國防部人事參謀次長室人才培育處長傅政榮表示，國軍今年計畫招募目標計1萬8906人，分別為軍官3630人、士官956人及士兵1萬4320人，今年上半年的階段計畫數8266人，階段招獲8623員，階段達成率達104.3%。

另外，由於今年恢復1年期義務役，因此到了116年時，94年次需服1年役期的役男大學畢業，恢復考選義務役預官、預士制度；因此，中正預校國中部明年（114年）停止招生。