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快訊／國軍無法休息！漢光演習轉救災　颱風剛走今早共機又來12架

▲▼國軍監控共軍殲-16型機。（圖／國防部提供）

▲國軍監控共軍殲-16型機。（圖／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

本次漢光40號演習主打「無劇本不劇透」，但遭到凱米颱風攪局，演習到一半就「由演轉救災」，軍內都苦笑說，連颱風都變演練科目，真的是無劇本。不過，颱風前腳才剛走，國軍還在協助國人恢復家園，中共軍機28日一早再次出海，截至中午前，偵獲12架次各型主、輔戰機，其中10架次越過中線。

國軍這段時間真的很辛苦，本來三軍專注準備漢光40號演習，這次主打「無劇本不劇透」，且去中心化指管，是很重要的一次漢光演習變革；但不幸的是，遭到凱米颱風的攪局，導致演習到一半，參謀總長梅家樹就通令三軍，轉為救災任務。25日當天下午，各作戰區就已經整備完畢且投放兵力到災區，協助民眾撤離。

這幾天國軍仍持續在災區協助民眾恢復家園，中共軍機侵擾台灣的軍事行動，也受到颱風的影響，多日沒有出海，僅有派遣共艦在周邊例行性航行。

但是，颱風前腳才剛走，28日一大早，7時50分起，國防部就陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機計12架次出海活動。其中10架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。對此，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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