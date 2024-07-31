凱米颱風肆虐台南市畜牧業　黃偉哲感謝國軍支援並呼籲業者盡速申報災損

▲凱米颱風侵襲台灣造成台南市畜牧業遭受重創，市長黃偉哲感謝國軍支援，戶非常關心災損情形，呼籲受災畜牧戶如遇到任何困難，可立刻與所在地區公所聯繫，將提供必要的支援和幫助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風侵襲台灣造成台南市畜牧業遭受重創，大量畜禽因淹水而死亡或流失，特別是溪北地區畜牧戶損失尤為嚴重，市長黃偉哲戶非常關心災損情形，呼籲受災畜牧戶如遇到任何困難，可立刻與所在地區公所聯繫，將提供必要的支援和幫助。

台南市長黃偉哲表示，這次是畜牧業近年來遭受最嚴重的一次災情，市府將會全力協助畜牧業者申領補助及重建，與畜牧業攜手共渡難關。並特別感謝國軍於救災之餘仍撥出人力，於7月28日起連續3天共出動126人次，協助畜牧場清運大量死廢禽及墊料，避免持續堆積導致環境污染和疾病傳播。

農業局長李建裕提到，根據各區公所速報資料顯示，截至7月30日已有66場受災損畜禽場進行申報，計雞場39場、鴨場9場、鵝場4場（家禽場共計52場）、豬場11場、鹿場1場、設備損毀2場，死亡家禽計986778羽、豬1455、鹿11隻，合計988244隻，後續將由農業局輔導災害補助事宜，已由台南市動物防疫保護處向14區共111場次之畜牧場逐場消毒，並發放211罐消毒水供受災畜牧場後續消毒使用。

台南市政府農業局表示，國軍30日已協助完成重點清理作業，業者很感謝市府及國軍第一時間的協助，讓他們能盡速從災害中恢復。農業局亦提醒本次由農業部於7月27日公告台南市為畜牧全品項農業天然災害現金救助地區，凡符合此項災害救助資格的畜牧業者，均請盡速於7月28日至8月6日止，向土地所在地區公所提出申請。申辦時務必攜帶「身分證、印章、存款簿、畜牧場登記證影本、受災照片、化製三聯單或焚化證明或掩埋證明」等相關證明文件，以加速救助審查流程。