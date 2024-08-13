泰3母女嘴唇發黑！集體詭陳屍自家　「浴室1物」 成奪命關鍵

▲母女3人初步判斷死因皆為氫氧化鈉中毒。（圖／翻攝自thaiger、ejan）



記者王佩翊／編譯

泰國春武里府12日發生一起3母女共同陳屍家中的命案，一名女警察和2名成年的女兒被發現死在家中浴室，根據警方初步調查，3人疑似是因為浴室的清潔劑氫氧化鈉中毒身亡，初步排除自殺可能，但究竟是意外還是他殺，仍需深入調查才可釐清。

根據thaiger報導，一名60歲的女警察12日被發現陳屍在自家浴室，一旁著躺在34歲的女兒與25歲女兒，發現的人則是大女兒的朋友。大女兒的友人表示，在事發前一晚她留宿在死者家中，早上則因為工作離開，然而當她下午返家時，卻發現家中異常寂靜，並在尋找朋友的過程中，在浴室內發現失去意識倒地的3人。

警方獲報後趕往現場，發現母女3人口吐白沫，指甲和嘴唇都明顯發黑。救護人員雖然第一時間替3人實施心肺復甦術，但仍然無法挽回她們的生命。

警方指出，3人陳屍的浴室內有強烈的氫氧化鈉味道，出於安全考量，已經封鎖了現場。據悉，有2名警察在調查過程中因吸入不明氣體，而出現身體不適的情況。

大女兒的朋友則向警方表示，她也懷疑3人的死因可能是氫氧化鈉。她說，朋友的媽媽事發當天早上告訴她，浴室的排水系統堵塞，因此請她購買氫氧化鈉來疏通浴室水管。

死亡媽媽的朋友也告訴警方，母女3人都沒有自殺的動機，且60歲死者即將在9月退休，跟女兒們的關係也非常緊密。

警方初步排除自殺可能，不過仍需進一步調查才能釐清是意外還是有涉及他殺的可能。警察在現場發現了一瓶氫氧化鈉，並將追查該化學藥品的來源，目前3具遺體皆被送往醫院驗屍。