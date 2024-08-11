長照悲歌！香港60歲兒暴斃　82歲癱母無人照顧「活活餓死」

圖文／鏡週刊

香港觀塘區傳出令人震驚的消息，一對母子陳屍家中，警方初步調查顯示，兒子疑似因病猝死，導致癱瘓的母親無人照料「活活餓死」，釀成雙屍悲劇。

根據《香港01》報導，香港觀塘區瑞和街的長安大樓7日傳出雙屍命案，這起悲劇起因於照顧者猝死，導致癱瘓臥床的老母親無人餵食、照顧，最後演變成2死慘況。

據悉，82歲陸姓婦人身患高血壓和糖尿病，平日癱瘓在床，生活起居長期完全仰賴60歲的兒子董男照顧。5天前，房東曾聯繫陸女要收房租，但之後便音訊全無。直到房東上門察看，卻無人應答，這才意識到事態嚴重，立即報警。

警消獲報前往現場，破門而入，赫見董男倒臥在地，陸女陳屍床上，兩人皆已明顯死亡。根據現場跡證，警方初步研判，兩人遺體無明顯外傷，並無打鬥痕跡，排除他殺的可能性。

警方根據現場勘驗及初步調查，研判董男疑似因突發疾病暈倒，沒有即時救治猝死家中，導致癱臥床上的老母親無人餵食、照顧「活活餓死」。這起雙屍命案確切的事發經過與死因，有待警方進一步調查釐清。



更多鏡週刊報導

人妻在家偷吃小王「15小時床戰5次」 綠帽夫蒐證拍偷情片反遭判刑

新北3男摩鐵癱軟昏迷 全一氧化碳中毒！真相竟是為「充電」

台南父女賭氣相偕跳河釀憾事！女兒掙脫逃生 老父生死未卜