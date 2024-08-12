14歲少年「子彈貫穿頭顱」！深夜開趴離奇遭爆頭　友辯：自己玩槍

▲少年經過手術雖已成功取出子彈，但是仍未脫離險境。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名14歲少年告訴家長要參加朋友的生日派對後便離家，然而卻在派對上離奇遭子彈轟頭重傷，目前仍在搶救中。少年的朋友聲稱，是他自己在把玩手槍，才會不慎走火。但是少年的父親不相信兒子朋友的說詞，因為子彈是從上往下打，貫穿頭部，且足足打碎5顆牙齒，認為其中必有隱情。

根據khaosod報導，博他侖府一名14歲少年11日晚間告訴母親，要去參加朋友的生日派對，直到隔天早上才會回家。然而12日上午卻接獲警方消息表示，兒子因不明原因中彈，且傷勢嚴重，失去意識昏迷，仍在醫院治療中。

根據警方調查，該起事件發生在12日凌晨4時20分左右，地點為一處偏僻小屋。當時少年與另外4名男性朋友一起參加生日派對，並在深夜休息時，與另外3名同樣14歲的女生在屋內聊天。隨後卻突然響起一聲槍響，所有人瞬間嚇壞，並發現少年遭子彈擊中頭部，因此連忙使用摩托車將他送往附近醫院治療。

▲現場仍可見些許血跡。（圖／翻攝自khaosod）



警方對在場少女進行審訊，其中一人表示，所以人原本計劃要在天亮後各自回家，但就在大家聊天滑手機時，突然聽到槍響。其中一名朋友則指出，在事發前，少年和其中一名朋友曾經拿出一把槍在玩弄，但是其他人並未特別注意，懷疑是少年自己在把玩槍枝時，不慎走火才會中彈。

警方目前已將相關人員帶回警局問話，並繼續調查事件真相。但是少年的父親並不認為兒子是玩槍誤觸扳機才會中彈。他說，根據子彈穿透臉部的痕跡，槍擊造成兒子臉頰、顴骨多個傷口，並且打碎了5顆牙齒，子彈是呈斜向，從上至下貫穿，因此他懷疑其中必定有隱情。

少年送往醫院後，醫療團隊耗費5個小時才成功取出頭顱中的子彈，但是目前仍未脫離險境。

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