台中卡拉OK幹部遭圍毆羞辱…控警吃案+嗆關店　六分局回應了

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市西屯區一家卡拉OK部發生濺血事件，從事卡拉OK幹部的R姓男子控訴，因公司負責人與酒客有糾紛，9日他到包廂內代為調解，竟遭對方10多人羞辱甚至毆打，導致身上有多處傷勢，警方到場後，卻欲以「情侶糾紛」結案，疑想吃案，臨走前還嗆「若再發生就要讓店開不下去」，令他十分不滿及委屈，也主動到警局報案對動手打他的酒客提告。

▲監視器畫面顯示，R男被眾人包圍拳打腳踢，期間還有人拿酒瓶、酒杯不斷往他身上砸。（圖／民眾提供）

轄區台中市第六警分局澄清，當日接獲報案，到場時男子已不在現場，經向店家櫃檯了解，櫃檯稱是情侶糾紛，又說店內監視器沒運作，因此第一時間遂以情侶糾紛方向偵辦；後男子主動提告，警方依法受理，經查有5人對男子施暴，警詢後依傷害、聚眾鬥毆罪嫌送辦，男子聲稱警方吃案一說，絕非事實。

從事卡拉OK幹部的R姓男子（45歲）投訴，1名男性常客跟公司的女公關交往，但女公關與公司女負責人日前疑因小費及調度問題起衝突，女公關心生不滿，9日夥同該名常客帶著16、7人前往卡拉OK要找負責人理論，但當時負責人不在公司，眾人改為要求幹部（即R男）出面幫忙調解。

未料女公關一夥氣勢凌人，才沒講幾句話就要求R男下跪道歉，根據監視器畫面顯示，R男先是被數名男子按在沙發上拳打腳踢，好不容易起身後，又被眾人包圍，接著再次被圍毆，期間還有人拿酒瓶、酒杯不斷往他身上砸。

▲▼R男遭眾人圍毆，全身有多處受傷。（圖／民眾提供）



根據醫院診斷證明書，本案造成R男頭部腫脹、雙耳擦挫傷、軀幹擦挫傷、雙下肢挫傷、背部有開放性傷口，事後R男到派出所提告傷害。

▲本案造成R男頭部腫脹、雙耳擦挫傷、軀幹擦挫傷、雙下肢挫傷、背部有開放性傷口。（圖／民眾提供）

R男說，本案他只是因負責人不在，他幫忙出來調解，並非感情糾紛事件的關係人，警方卻想以感情糾紛結案，讓他相當不滿，懷疑警方是否想吃案，而警方在離開前，還嗆聲若再發生類似情形，就要讓他們關店，此等說法也令他備感壓力，希望警方能秉公處理。