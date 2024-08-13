　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓20歲花美男聚餐後「離奇失蹤」　3天後陳屍高爾夫球場

▲▼身材瘦弱的年輕花美男聚餐後離奇失蹤，最後卻陳屍高爾夫球場水坑。（圖／翻攝自韓網）

▲身材瘦弱的年輕花美男聚餐後離奇失蹤，最後卻陳屍高爾夫球場水坑。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川發生一起離奇的失蹤案件！一名年僅20多歲、長相俊秀的花美男上班族，在和公司同事們聚餐完以後返家，然而途中卻沒有返回住處，引發親友們擔憂發文協尋。不過，就在經過3天以後，該名男子居然被發現陳屍在某工爾夫球場的水坑。

根據韓媒《朝鮮日報》、《韓民族新聞》，年僅20多歲的花美男A某本月9日晚間和公司同事們聚餐，然而聚餐結束後卻在返家時消失無蹤，其最後行蹤位於仁川廣域市西區青羅洞，為此親友們除了撥打112報案後，更於11日在各大網路論壇發文，描述A某失蹤當天的外貌。

A某的友人表示，「A某在青羅洞結束公司同事聚餐後，便完全無法取得聯繫，失蹤當天他穿黑色T-Shirt、牛仔褲，結束聚餐後返家途中，就這樣消失得無影無蹤，他最後的身影被某公寓的防盜監視器拍攝，他絕對不是會選擇輕生、或毫無理由就消失的那種人。直到公司聚餐前，我還能和他保持聯絡。」

不過，在經過警方3天的搜索，最後卻於昨（12）日下午4時25分，在仁川市西區某高爾夫球場的水坑處發現A某，發現時已經是一具冰冷的遺體。仁川西部警察署表示，A某最後的蹤跡位於高爾夫球場附近某單獨住宅園區，因此已展開擴大搜索，甚至像高爾夫球場進行調查。

警方表示，在調閱從公司聚餐地點至高爾夫球場一帶的監視器畫面後，可以發現A某獨自一人行走；不過，高爾夫球場與A某的住處卻是反方向。

報導指出，由於高爾夫球場並未在靠近住宅園區處設置圍籬，因此有心人士可以輕易步行至高爾夫球場內。高爾夫球場業者聲稱，直到警方展開調查前，他們根本不知道A某竟然陳屍在場內的水坑，也因水坑附近是叢林，工作人員其實很難發現異狀。

ET快訊
快訊／京華城容積率暴增　檢約談2名審議委員
老翁打女站務員！還帶民進黨議員大鬧車站：為何不能騎
中捷砍人案調解破局...賠償金額落差大
剛奪銀牌！27歲何冰嬌退役　世界排名抹除
酷航濟州島飛新加坡班機「改降台灣桃機」　消防人員機場待命
快訊／滅門大火5死　發現2樓一對鸚鵡還活著
快訊／確定了！戴資穎參戰日本公開賽
癌末男最後心願「拔掉嘴裡管子」　家人含淚同意
癲癇發作釀1死4傷！成大女職員「駕照未註記病史」將註銷
快訊／台中大雨國道連3起事故　9大小車至少3傷...沙鹿匝道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

士氣大振！烏軍「閃電攻占」俄庫爾克28座城鎮：幾乎未築防禦工事

澳洲前總理稱台灣是「中國不動產」　裴洛西斥愚蠢荒謬

德籍教授在台失蹤逾4月　父母投書柏林報紙：謎團未解

泰國小黃司機砍人！外籍乘客拒付500小費　同行朋友血濺人行道

酷航濟州島飛新加坡班機「改降台灣桃機」　消防人員機場待命

伊朗報復在即！國際航空紛停飛繞道　異動一次看

才上任11天！伊朗新副總統宣布辭職　暗示對新內閣陣容「很失望」

犯罪電影意外變「殺人教科書」　28歲女遭丈夫和小王聯手殺害

川普、馬斯克暢談2小時！　BBC曝「誰握權力」一看就知道

泰3母女嘴唇發黑！集體詭陳屍自家　「浴室1物」 成奪命關鍵

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

士氣大振！烏軍「閃電攻占」俄庫爾克28座城鎮：幾乎未築防禦工事

澳洲前總理稱台灣是「中國不動產」　裴洛西斥愚蠢荒謬

德籍教授在台失蹤逾4月　父母投書柏林報紙：謎團未解

泰國小黃司機砍人！外籍乘客拒付500小費　同行朋友血濺人行道

酷航濟州島飛新加坡班機「改降台灣桃機」　消防人員機場待命

伊朗報復在即！國際航空紛停飛繞道　異動一次看

才上任11天！伊朗新副總統宣布辭職　暗示對新內閣陣容「很失望」

犯罪電影意外變「殺人教科書」　28歲女遭丈夫和小王聯手殺害

川普、馬斯克暢談2小時！　BBC曝「誰握權力」一看就知道

泰3母女嘴唇發黑！集體詭陳屍自家　「浴室1物」 成奪命關鍵

林佩瑤結婚5年「堅持不生小孩」！　公開背後原因曝無奈：糾結什麼？

士氣大振！烏軍「閃電攻占」俄庫爾克28座城鎮：幾乎未築防禦工事

清晨6點打來聊天！她碎念掛掉...相親男怒：30歲女人還有起床氣

快訊／京華城容積率暴增疑涉圖利　檢約談陳春銅等2名審議委員

日本職人打造大師級「抹茶、巧克力鳳梨酥」！家樂福獨家限量開賣

F-5戰機等1459老舊軍備汰除！5年省23億　上半年招募達成率104.3%

快訊／雨下不停！19縣市豪大雨特報　2地升級豪雨

移民署力推新住民就業友善職場計畫　查找友善企業資訊

「不二坊」再現人龍！民眾頂高溫排隊等3小時　代購行情曝

竹縣嘉興國小合唱團　赴義大利奪國際合唱大賽雙金獎

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

國際熱門新聞

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！

女醫爆血陳屍醫院　男志工「先殺人後性侵」

女兒私奔！爸闖進別人家「性侵人妻」報復

巴黎奧運落幕！閉幕式世界地圖「這一國」消失了

日本擠入奧運獎牌榜前3　路透曝背後原因

台灣39歲男在柬埔寨被抓　長相姓名曝光

學餐員工當怪盜　偷走價值4800萬雞翅

庫斯克遭攻入30公里　普丁曝烏軍2目標

英「跳水王子」戴利：獎牌忘在選手村

哈利將獲女王2.75億遺產　威廉怒喊沒資格

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

酷航改降台灣桃機　消防人員機場待命

更多熱門

相關新聞

雙颱共舞！山神、安比「接力直衝日本」

雙颱共舞！山神、安比「接力直衝日本」

貫穿日本並帶來大量雨勢的颱風瑪莉亞13日凌晨3時轉為熱帶低氣壓，然而除了已經成形的山神颱風外，今年第7號颱風安比也在13日凌晨3時生成，預計2個颱風都將往日本移動，因此赴日旅遊的民眾務必特別注意，並確認班機是否被影響。

連3天！貨機緊急降落爆胎　成田機場深夜關閉跑道

連3天！貨機緊急降落爆胎　成田機場深夜關閉跑道

因應強震來襲！日媒整理「防災包」該裝什麼

因應強震來襲！日媒整理「防災包」該裝什麼

日本擠入奧運獎牌榜前3　路透曝背後原因

日本擠入奧運獎牌榜前3　路透曝背後原因

避免台灣有事！美日左派議員：勿刺激中國

避免台灣有事！美日左派議員：勿刺激中國

關鍵字：

日韓要聞南韓聚餐仁川失蹤花美男高爾夫球場

讀者迴響

熱門新聞

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

郭泓志腳踩兩條船營業中記者會被消失

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

17歲羽球小將張志傑猝死41天　母淚：兒子遺體仍帶不回來

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！

即／板橋車站女子落軌遭自強號撞上　右手斷肢身亡

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面