南韓20歲花美男聚餐後「離奇失蹤」　3天後陳屍高爾夫球場

▲身材瘦弱的年輕花美男聚餐後離奇失蹤，最後卻陳屍高爾夫球場水坑。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川發生一起離奇的失蹤案件！一名年僅20多歲、長相俊秀的花美男上班族，在和公司同事們聚餐完以後返家，然而途中卻沒有返回住處，引發親友們擔憂發文協尋。不過，就在經過3天以後，該名男子居然被發現陳屍在某工爾夫球場的水坑。

根據韓媒《朝鮮日報》、《韓民族新聞》，年僅20多歲的花美男A某本月9日晚間和公司同事們聚餐，然而聚餐結束後卻在返家時消失無蹤，其最後行蹤位於仁川廣域市西區青羅洞，為此親友們除了撥打112報案後，更於11日在各大網路論壇發文，描述A某失蹤當天的外貌。

A某的友人表示，「A某在青羅洞結束公司同事聚餐後，便完全無法取得聯繫，失蹤當天他穿黑色T-Shirt、牛仔褲，結束聚餐後返家途中，就這樣消失得無影無蹤，他最後的身影被某公寓的防盜監視器拍攝，他絕對不是會選擇輕生、或毫無理由就消失的那種人。直到公司聚餐前，我還能和他保持聯絡。」

不過，在經過警方3天的搜索，最後卻於昨（12）日下午4時25分，在仁川市西區某高爾夫球場的水坑處發現A某，發現時已經是一具冰冷的遺體。仁川西部警察署表示，A某最後的蹤跡位於高爾夫球場附近某單獨住宅園區，因此已展開擴大搜索，甚至像高爾夫球場進行調查。

警方表示，在調閱從公司聚餐地點至高爾夫球場一帶的監視器畫面後，可以發現A某獨自一人行走；不過，高爾夫球場與A某的住處卻是反方向。

報導指出，由於高爾夫球場並未在靠近住宅園區處設置圍籬，因此有心人士可以輕易步行至高爾夫球場內。高爾夫球場業者聲稱，直到警方展開調查前，他們根本不知道A某竟然陳屍在場內的水坑，也因水坑附近是叢林，工作人員其實很難發現異狀。