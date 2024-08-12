台灣榜樣！日本1.2億人口卻「擠入奧運獎牌榜前3」　路透曝背後原因

▲日本在巴黎奧運獲得20枚金牌，在獎牌榜中排名第三。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

日本在剛剛落幕的巴黎奧運會上取得令人矚目的成績，以20枚金牌的優異表現名列獎牌榜第三，實現了日本國家奧委會的目標，更超越了許多預測分析，取得突破性進展。路透社在採訪了日本隊後，對日本人口只有1.2億，卻成功擠入排名前三，與各個體育大國一較高低進行了詳細解析，或許台灣也能參考。

據路透社報導，日本今年只派出了409名運動員參加本屆奧運，相較於3年前東京奧運會有552名選手參賽大幅減少了約25%。儘管如此，日本依舊交出了優異的成績，以20金、12銀、13銅，共45枚獎牌的總數穩居前三。

▲日本在本屆奧運共取得了45枚獎牌，是該國在非本土奧運會上取得的最佳成績。（圖／路透）

此前，大數據公司Gracenote的超級電腦預測，日本本屆奧運只能獲得13枚金牌，並在獎牌榜上排名第7，然而日本隊卻打破了相關猜測，超越法國、澳洲，僅落後於美中2個體育大國。

儘管日本本屆取得的總獎牌數量未能超越東京奧運會的58枚，但日本代表團副團長井上康生（Kosei Inoue）對日本在10個新項目中獲得獎牌表示讚賞，指出這是日本在非本土奧運會上取得的最佳成績。

▲日本14歲的吉澤戀在奧運滑板項目中奪金，令不少人感到十分震驚。（圖／達志影像／美聯社）

日本代表團團長尾縣貢（Mitsugi Ogata）也澄清，東京奧運會的出色表現屬於特例，當時的特殊情況如疫情也為東道主日本帶來了額外的優勢。

儘管日本在某些賽事中未能達到預期，但摔角、柔道、體操和滑板等傳統優勢項目依舊為日本贏得了多枚金牌，尤其日本隊在男子花劍團體賽中取得了歷史性勝利，給期待奪金的法國隊帶來了不小的壓力。

尾縣貢指出，日本在本屆奧運的成功得益於政府對體育的持續投資，以及國內各體育聯合會間的訊息共享與合作，期許未來進一步利用資訊科學進行分析，以提升競技水準。