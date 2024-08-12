因應南海海槽強震！日媒整理「防災包」該裝什麼　保持聯繫很重要

▲日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，導致鹿兒島一棟房屋倒塌。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本宮崎縣南部地區８日下午發生規模7.1的強烈地震，震源深度約為30公里，震央位於日向灘。此後，日本氣象廳針對地震發布「南海海槽地震臨時情報」，各家媒體也開始向民眾宣導，平時便應該準備好防災用品、固定家具、確認和家人之間的其他聯繫方式，且對於地震的來襲不必過度恐慌。

根據《日本放送協會》，此次日本氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」，提醒民眾未來一周內須防範強烈地震的來襲，然而日本盂蘭盆節（8月13至16日）連休即將到來，民眾相當煩惱是否該取消原訂的返鄉或旅遊計畫。名古屋大學榮譽教授福和伸夫提醒，民眾只要平常做好防災工作，便無須過度擔憂地震的發生。

福和伸夫表示，民眾無需取消先前早已規劃好的返鄉或出遊計畫，只需事前查詢所在區域的防災地圖（Hazard map），且必須和家人們討論該如何固定好住房內的家具，並向當地政府提出建築物耐震診斷申請。

報導也提醒民眾，平常就該做足防災工作，包括家中必須備妥足夠的飲用水、常備藥物，加強固定家具、避免家具滑動或有任何物體從高處掉落，同時確認當災難發生時有無其他方法聯繫家人、確認安危，最後更須透過防災地圖釐清疏散場所或防災路線。

日媒《讀賣新聞》則針對防災行動、室內防災工作進行重點整理，包括平時就該備妥飲用水、食物、收音機，就寢前穿上方便立即逃難的衣物、避免睡在距離懸崖處的房間、將手機設定成方便取得防災與疏散資訊的音量；同時，避免將物品置放高處、確認火災警報器是否沒電、從插座拔掉較少使用電器的插頭、將滅火器放置在顯眼處。

另外，日媒《現代ビジネス》則報導中提到，一名擔任防災士的友人所贈送的「防災包」中，放置的物品包括迷你手電筒、牙刷、攜帶式廁所塑膠袋、防水防風呂柏保暖毯鋁披風、塑膠筷、卡路里高的零食、剪刀、指甲剪、鏡子、紙膠帶、油性麥克筆、45L塑膠袋。