連3天！貨機緊急降落爆胎　成田機場深夜關閉跑道

▲成田機場連3天分別因事故一度關閉機場跑道。（圖／翻攝自yt）



記者張靖榕／綜合報導

日本成田機場自11日起接連發生飛機事故導致機場航道關閉事件，今（13日）凌晨再度因亞特拉斯航空（Atlas Air）一架緊急降落的貨機，導致A跑道暫時關閉。

綜合日媒報導，美國貨運航空公司亞特拉斯航空一架貨機原定12日深夜從成田起飛，前往美國洛杉磯，但剛起飛後不久便立刻調轉機頭，緊急返回降落在成田機場。

國土交通省與機場公司指出，該架貨機左側輪胎已經爆裂，並且傷及機輪，也導致A跑道在今天凌晨暫時關閉。相關單位積極搶修，還需要時間將發生事故的貨機從跑道上移除。

成田機場今晨一直依靠另一條跑道調度各班機起降，所幸沒有造成重大中斷，但航空公司與其他相關單位正在進一步調查事故原因。今晨搶修數小時後，2條跑道終於在日本時間上午8時（台灣時間上午7時）全面恢復運作。

成田機場連續3天遇到飛機發生事故問題，11日下午，一架原定飛往亞塞拜然的貨機準備機飛時，機體突然發生故障，因此緊急取消起飛計畫，機場也因此一度封鎖貨機所在跑道。

新加坡航空一架波音787-10客機12日上午也傳出煞車技術問題，降落成田機場時冒出白煙，現場並發現輪胎碎片，成田機場因此一度緊急封閉B跑道。