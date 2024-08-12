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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／木可你不可？政治獻金爭議連環爆　柯文哲親上火線釋疑

 

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金疑雲不斷，目前主要分為3大爭議、1條案外案，包括疑透過授權方式，將近4000多萬元選舉募款流向「木可公關公司」，以及承接造勢活動行銷公司尼奧、時樂聲稱，未收到民眾黨申報3筆共916萬4311元支出。面對此風波，陳智菡今上午受訪表示，錯誤發生在報帳環節中，會計師出錯，而競選總部的財務部門也出了錯。下午二時柯文哲也將親上火線召開記者會釋疑，《ETtoday新聞雲》會全程直播。

民眾黨11日下午5時宣布，將在今（12日）下午2時舉辦「柯文哲總統大選政治獻金申報說明記者會」，針對柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報過程出現問題，經全面清查後，時任競選團隊成員將一併公開說明，向社會大眾釋疑。

而該場說明會的出席人員，除了柯文哲外，還有與「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」負責人戴利玲關係匪淺的時任競總總幹事黃珊珊，以及時任競總副總幹事陳智菡，還有「木可公關行銷有限公司」老闆李文娟的哥哥、時任競總財務長李文宗。

▲▼柯文哲 時事回應 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

第一爭議：木可公關行銷有限公司販售商品有無回流至民眾黨

關於柯文哲政治獻金爭議，一開始是由「木可公關行銷有限公司」最備受討論，該公司負責人為李文娟，李文娟為柯文哲在台北市政府時期的親信、同時也是高中同學的李文宗的妹妹；而網紅「四叉貓」透過監察院政治獻金公開查閱平台公布的資料做查詢，發現「木可公關行銷有限公司」從柯文哲身上拿走3963萬2623元，其中有700萬元上寫「授權金」，但因外界普遍認為「授權金」是指肖像授權，質疑柯文哲要用自己的肖像賺錢，為何反而要給木可費用？

而民眾黨當時解釋，所謂「授權金」是「授權」木可代為管理的成本費用，競選期間應援小物種類繁多、業務繁雜，這些程序皆統一委託「木可」代為管理等行政作業，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，相關揭露之「授權」費用實為委託作業管理。

不過，由於尚未解釋販售商品的金額有無回流至柯文哲或民眾黨，因此待記者會中進一步釐清。此外，民眾黨前社會力組長徐慈檉爆料，辦公室申請款項簽核的順序是社會力部主任、柯文哲競辦主任周榆修，接著再到李文娟，使外界質疑李文宗、李文娟誰才是真的財務總管？

第二爭議：尼奧、時樂被申報不存在的916萬4311元

另外一部分爭議是「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」被申報的3筆「宣傳支出」費用，分別是2023年12月20日有500萬給時樂、216萬4311元給尼奧，以及1月15日有200萬元給尼奧，加起來共916萬4311元，該公司透過名嘴發聲明，聲稱帳目上這3筆款項並不存在，公司也沒開過發票。

「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」的負責人皆為戴利玲，與黃珊珊情同閨蜜，黃珊珊2022年競選台北市長期間就往來密切，如今卻發生登載不實的爭議，引來外界質疑違反偽造文書罪、政治獻金法等。

隨後，民眾黨10日發聲明表示，該3筆申報為經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料，但至於該916萬4311元究竟是給了誰，民眾黨尚未交代，待今日記者會進一步釋疑。

第三爭議：蒔間有限公司是誰

此外，昨天也爆出，有一家名為「蒔間」的公司，在短短3個月內拿到柯文哲競選宣傳費總計1000萬元，但該臉書粉專只有個位數追蹤，且電話打過去卻是別家會計師事務所。

而「蒔間有限公司」原名叫「軍宇國際有限公司」，在2023年7月5日變更名稱為「蒔間有限公司」，四叉貓調查該公司老闆名為賀霖，窗口則是簡雪如，曾被寫在新光人壽 SKL PRO 菁英專案上。

四叉貓肉搜發現，「蒔間有限公司」粉絲團只追蹤三個目標，其中某位馬來西亞帳號的好友名單有一位「Amanda Chien」，疑似有另一個本尊同名帳號與陳智菡互為好友，因此質疑雙方互為窗口。

不過，陳智菡已澄清，雖然競選總部有跟這家公司購買影音服務，但是「洽談的不是我、經手錢的更不是我，我管理柯文哲的社群，頂多幫忙上架影片，犯法了嗎？」

至於「蒔間」公司為何，待民眾黨下午記者會釋疑。

案外案：陳佩琪以兒子為人頭設公司

正當柯文哲與民眾黨忙得焦頭爛額，不斷開會查帳時，又發生「案外案」，柯文哲兒子被爆在設立民間公司，且地址登記在整修中、即將正式成為民眾黨中央總部的台玻大樓；柯文哲兒子設公司的問題原本沒有燒太旺，畢竟非公眾人物也尚未運作，外界話題仍多為財產申報爭議上。

然而，陳佩琪卻突如其來在臉書發「自首文」，坦承是仍具公務員身份的自己想弄「小草咖啡廳」，所以先用兒子名字開公司、等她退休後再換負責人，不知有違法疑慮。至於柯文哲本人是否事先知情，也是記者會重點。

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