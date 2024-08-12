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民眾黨假帳疑雲！藍議員逆風「我相信柯文哲」　嘆遭有心人利用

▲國民黨籍桃園市議員詹江村去年遭某遭周刊王爆料「硬上女鐵粉」新聞，事後對撰文記者與編輯提告，桃檢偵結予以不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨籍桃園市議員詹江村逆風挺柯文哲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

政治中心／綜合報導

民眾黨主席柯文哲近日遭爆出在2024年總統大選期間的政治獻金申報不實，遭外界質疑涉嫌「作假帳」，今（12日）下午將親上火線說明。國民黨桃園市議員詹江村逆風相挺，「我相信柯文哲」，認為是有私心的人想藉由柯文哲高人氣的聲量，混入核心打利頭。

柯文哲爭議連環爆，近日遭指政治獻金申報不實，包含有大筆政治獻金流入木可公關行銷公司，政治獻金申報上遭到質疑「做假帳」，還有去年舉辦的「KP SHOW」演唱會，獲利金額未見政治獻金申報帳目，到底是募款抑或是商業行為，民眾黨也出現前後說詞不一的矛盾。

詹江村對此則表示，過去沒有網路可以搜尋，但是當時的新黨泡沫化，及後來親民黨的泡沫化他都看到了，有人利用改革、形象清新的政黨聲量暗渡陳倉、中飽私囊、私下打利頭，這也是很多新黨跟親民黨支持者看到真相後會離開的原因。

詹江村指出，民眾黨目前也是面臨這個問題，有一些有私心的人，藉由柯文哲高人氣的聲量，混入核心打利頭，但是有理想有抱負的民眾黨核心成員不可能會被打散，只是未來的處境，可能會落入時代力量或者新黨一樣，只剩下骨幹；最後詹江村強調，「我相信柯文哲」。

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