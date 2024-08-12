蒔間3個月收柯文哲千萬　被質疑有關聯！陳智菡澄清：我完全無關

▲民眾黨團主任陳智菡。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，外界細數柯文哲透過競選經費支出的公司，發現第7名「蒔間有限公司」在短短3個月拿了宣傳費總計1000萬元，但打電話過去卻是別家會計師事務所；網紅「四叉貓」質疑進一步肉搜，質疑與前柯文哲競總發言人陳智菡有關。對此，陳智菡澄清，自己跟「蒔間公司」完全無關。

面對「四叉貓」質疑「蒔間有限公司」與她有關，陳智菡12日上午出面受訪時澄清，覺得四叉貓莫名奇妙，在網路上隨便連連看，然後意有所指想帶風向，將「蒔間公司」與她扯上關係，「我跟『蒔間公司』完全沒任何關係，『蒔間公司』有來做影片，但源頭也不是我接觸。」

陳智菡提及，自己會加「蒔間公司」同仁的臉書好友，是因為對方製作影片後希望下廣告，而下廣告得透過柯文哲社群相關後台，所以自己身為柯文哲社群管理人就加了好友。

陳智菡說明，「四叉貓」指控她恐怕知道1000萬元怎麼使用、影片如何製作，但她對此事完全一無所悉，是到這幾天開始查帳時，才發現了「蒔間公司」的名字與金額，「這種斷章取義、隨便連連看、帶風向行為，我真的覺得非常惡意。」

陳智菡強調，「蒔間公司」影音製作，包含前期溝通、款項經手，自己全部都沒參與，「四叉貓」透過斷章取義想帶風向，讓人誤以為她跟公司有不可告人關係，她要嚴正抗議且鄭重澄清，「我跟蒔間公司除了幫上架影片外，事實上沒有任何關係。」