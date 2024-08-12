轟民眾黨串供套招繼續拗！　游淑慧酸：該質疑他們的智商還是廉潔

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷「政治獻金疑雲」，今（12日）下午2時將召開記者會說明，而時任競總副總幹事陳智菡表示，報帳環節會計師出錯，競總的財務部門也出了錯。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，總是定調是別人出錯，果然是民眾黨風格，但不管怎麼拗，錢不會出錯，錢到哪裡去了？民眾黨高層個個資歷顯赫，處理幾億經費都出現這麼多問題，大家要質疑的，到底是他們的能力？智商？還是廉潔？

游淑慧於臉書表示，民眾黨陳智菡上午受訪時表示，再過幾小時，民眾黨就會把清查結果對外說明。她沒有說明內容，卻先定調都是別人出了錯，果然是民眾黨風格。

游淑慧表示，陳智菡說是報帳環節，會計出了錯，財務部門也出了錯。什麼都是別人的錯，但她忘了，數字會出錯，但有件事不會出錯，就是錢。

游淑慧質疑，錢都被核銷出去了，但對方公司不承認有合作或承攬業務，那錢到那裡去了？這不只「偽造文書」的問題，更是把政治獻金專戶的錢，用虛偽交易方式洗成個人私款，還有洗錢和背信、侵佔等多項刑事罪。

游淑慧說，所以現在民眾黨高層碰過錢的人得抱團取暖、串供套招。而他們的經歷，柯文哲總統候選人，做過台北市長，黃珊珊時任競總總幹事，做過台北市副市長，陳智菡時任競總副總幹事，做過12職等發言人。李文宗時任財務大總管，做過捷運公司董事長。

最後，游淑慧強調，過去在台北市政府經手的案子都是十億、百億的事，現在處理個幾億的選舉經費都出現這麼多問題，大家要質疑的，到底是他們的能力？智商？還是廉潔？



▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

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