柯文哲陷假帳洗錢風暴　洪孟楷：誠信是基本要求、要為自己負責

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，近日遭指政治獻金申報不實，民眾黨今日下午舉行記者會說明，預料將定調為帳務瑕疵的「低級錯誤」。國民黨團書記長洪孟楷對此表示，身為選舉過的人，台灣的法律規定相當明確，選舉時競選經費跟相關申報都有一定的法律程序要做，每個人都應該依法行政，這是對政治人物誠信的基本要求，「身為政治人物，每個人都要為自己負責。」

對於北檢主動簽分他字案調查，洪孟楷說，面對任何可能的不法，就是勿枉勿縱，對於任何可能疑似的不法案件，勿枉勿縱是檢調基本的態度，不要有看政黨辦案的傾向。

民眾黨昨天避談案情細節，晚間則發布採訪通知表示，柯文哲競選團隊在總統大選期間，政治獻金申報過程出現問題，經過全面清查，時任競選團隊成員將在今天下午公開說明，親自向社會大眾釋疑，記者會出席名單包括柯文哲、時任競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡及財務長李文宗。

柯文哲今天上午7時許步出家門，眼見多家電子媒體守候在場，他在幕僚的陪同下不發一語，僅說下午2時就會舉行記者會，面對媒體持續追問相關質疑，柯文哲突然動怒反嗆記者，在家門口堵人是壞習慣，「你們這樣我會發脾氣喔，我跟你們講。」