午後雷陣雨續攪局　「瑪莉亞」輕颱最快明晚襲日本

▲明後天受西南風影響，中南部有陣雨或雷雨，其他地方有午後雷陣雨。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(11日)和下周一受西南風影響，中南部清晨和上午有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方午後有雷陣雨，山區和中南部雨勢較大。瑪莉亞颱風可能明天晚間到下周一登陸日本，至於後續是否還有熱帶系統發展，氣象署表示，下個周末會較明朗。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天和後天低壓帶影響減少，但受西南風影響，周日、下周一清晨到上午中南部有局部短暫陣雨或雷雨，但雨勢不會像昨天和今天這麼大，其他地方中午之前多雲，中午後西半部、東半部山區有午後雷陣雨，各地山區、中南部午後雨勢大。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二、下周三西南風減弱，曾昭誠表示，各地大多為多雲，清晨到上午西半部沿海有零星陣雨，雨量不會太大，中午後各地有午後雷陣雨，山區午後有局部大雨機會。

下周四到下周六再受低壓帶影響，曾昭誠表示，南部整天有陣雨或雷雨，其他地方也會下雨，雨勢較零星一點，午後各地有雷陣雨。

▲瑪莉亞颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

瑪莉亞颱風預計明天晚間到下周一上午登陸日本，影響本州地區。至於是否還有其他颱風生成機會，曾昭誠表示，太平洋有低壓擾動發展，但強度不會太強，未來一段時間都不明顯，是否能發展成颱還要觀察，各國預測模式還有變動空間，將等低壓發展較明顯才會來預測，預計下個周末會比較明朗。