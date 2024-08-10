快訊／大雷雨灌2縣市　國家警報大響

▲對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今(10日)下午16時13分針對桃園市、新竹縣等2縣市發布大雷雨即時訊息，劇烈降雨持續1小時。氣象署也對新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉發布山區暴雨災防告警。

氣象署今(10日)下午16時13分針對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分，氣象署提醒外出請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象署針對新竹縣油羅溪雞油樹下區域山區暴雨發布災防告警，警戒區包括新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉，持續時間至18時13分。

相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，氣象署示警留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署預報，今天台灣仍受低壓帶影響，水氣偏多、天氣不穩定，中南部地區整日不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，中午過後北部及東半部需留意午後雷陣雨，各山區並有大雨出現的機率，外出請攜帶雨具備用。

大雷雨即時訊息示警區域

桃園市：龍潭區、復興區

新竹縣：竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉