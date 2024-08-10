最美新地標！TAIWAN Hi新園海洋航運園區啟用

▲新園海洋航運園區10日在蕭美琴副總統見證下正式啟用 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

TAIWAN Hi新園海洋航運園區今(10)日在蕭美琴副總統見證下正式啟用，這是屏東首座整合候船、停車、公車轉乘、觀景及休憩等多元服務的航運園區，其中鹽琉線船運服務中心融合船艦及海洋元素的美學設計，更是吸睛。屏東縣長周春米希望不僅提供遊客更舒適的服務，並成為當地最美的新地標，帶動地方發展。

TAIWAN Hi新園海洋航運園區位於新園鄉東港鹽埔漁港，基地面積範圍4.3公頃，耗資新台幣4.311億元打造，規劃有海洋廣場、停車場、公車站、戶外景觀廁所、觀海平台等多功能服務設施，同時導入智慧及友善候船的服務空間，寬敞明亮。

周春米縣長指出，疫後觀光復甦，小琉球去年已達289萬旅遊人次，感謝行政院與交通部支持打造新園海洋航運園區，疏緩東港渡船碼頭東琉線交通壅塞問題，及推動東港、新園及琉球地區航運發展。同時，縣府也於今年7月起在小琉球三個潮間帶收取海洋保育費，讓小琉球觀光資源能夠永續發展。

交通部長李孟諺表示，東港到小琉球是離島中航量最高的航線，今年可望突破300萬人次，肯定屏東縣政府首開全國先例收取海洋保育費，代表縣府保育生態的魄力及決心，非常不簡單。

蕭副總統一開頭則表示，她最近很喜歡到屏東，因為每次她來都會看到新的感動、新的亮點，甚至讓她想到退休後應該要搬到屏東，這番話引起全場熱烈掌聲共鳴。「在中央上班的同事就是潘孟安秘書長，他常常和她炫耀屏東的建設，她發現這不是在「臭屁」，而是用實力來證明」。

啟用典禮後，蕭副總統等人巡禮鹽琉線船運服務中心；而新園海洋航運園區可提供4席位予「鹽埔漁港-琉球新漁港」航線客船泊靠，串連琉球新船運服務中心，「鹽琉線」成為屏東至小琉球第二條主要航線，園區規劃汽機車停車場，小客車停車位有161席，機車211席。有12名遊客就是聽說這裡停車方便，從台北開了四輛車南下，搶先體驗。

這裡同時納入小黃公車、YouBike微笑單車及台灣好行等多條公共運輸路線服務，提升多元遊憩及轉運服務能量，方便遊客抵達及使用。

而為歡慶航運園區啟用，縣府8月10日、11日在鹽埔漁港舉辦「鹽琉開趴」活動，一連二天有海邊市集、美食大fun送、親子互動式體驗(遊艇DIY) 等，邀請藝人許富凱、草屯囝仔、向蕙玲、鼓鼓呂思瑋、魏如昀、孤寂輔導室等熱力開唱，歡迎鄉親一起來逗熱鬧。