郭婞淳舉重奪銅　賴清德：負傷力抗強敵令人驕傲！

記者黃翊婷／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳8日在巴黎奧運女子舉重59公斤級摘下銅牌，寫下連3屆奧運奪牌紀錄。總統賴清德8日深夜在臉書發文表示，郭婞淳多處負傷，仍在有降級金牌老將、後起之秀的強敵環伺之下，挺住壓力拿下銅牌，「真的令人驕傲！」

▲郭婞淳（右）摘銅。（圖／路透，下同。）

郭婞淳在2012年倫敦奧運首次踏上五環殿堂，於58公斤級賽事中拿下第8名，隔年她在天津東亞運奪金，2016年里約奧運摘銅，2018年雅加達亞運摘金，並在2018年東京奧運替我國拿下該屆首金，同時刷新奧運3項紀錄，完成奧運、世錦賽、亞運、亞錦賽都摘金的「大滿貫」紀錄。

這次巴黎奧運，郭婞淳負傷上場，挺舉第二把試舉成功舉起130公斤，第三把原本只要舉起132公斤就能保銀，但她選擇挑戰137公斤，目標拚金，最終以總和235公斤摘下女子舉重59公斤級銅牌。

▼▲郭婞淳負傷上場仍力拚金牌，最終以總和235公斤獲得銅牌。

總統賴清德8日深夜透過臉書發文恭喜郭婞淳，表示她多處負傷，仍在有降級金牌老將、後起之秀的強敵環伺之下，挺住壓力，拿下第3面奧運獎牌，獲得榮耀，「真的令人驕傲！」

▲羅嘉翎（右）因腳傷未癒敗北。

賴清德提到，帶著舊傷忍痛參賽的，還有惜敗黎巴嫩好手的羅嘉翎（羅嘉翎在奧運跆拳道女子57公斤級16強賽中以0比2惜敗），「謝謝嘉翎，願意繼續站上賽場，妳不用和大家道歉，更無須感到愧疚，因為妳已經展現出最堅韌的拚勁和不服輸的精神！」

副總統蕭美琴也在臉書發文祝賀郭婞淳奪牌，稱讚郭婞淳一開把就突破自己上次東京奧運的紀錄，雖然一度因為腰部傷勢陷入低潮，但她沒有辜負自己的名字，成功在逆境中「婞淳」下來，「謝謝妳在世界級的運動殿堂上，舉起了台灣的名字！恭喜婞淳。」

行政院長卓榮泰同樣在臉書發文恭喜郭婞淳獲得銅牌，「善良的她，樂於助人且經常回饋社會，不僅有運動員的精神，也有著愛這片土地、愛人的心。謝謝婞淳讓我們看見無限的可能，我們以妳為榮！」