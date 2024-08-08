海尼根《夢想青農孵化行動》揭曉！「酒菜盒子」佳評如潮、周春米快閃挺青農

▲海尼根台灣首次推出「酒菜盒子」，屏東縣長周春米（右）與海尼根台灣供應鏈總監Pieter van der Meulen（左）一起擔任店長在屏東西市場進行快閃。

圖、文／海尼根台灣提供

屏東縣政府與海尼根台灣攜手推動的《夢想青農孵化行動》迎來第二年，今年活動精選了12位屏東青農獲得圓夢獎金，他們憑藉專業背景和創意，為傳統農業注入全新活力，其中還有三位青農獲得了主辦方加碼農業部「基盤星點計畫補助」的一萬元獎金。頒獎典禮在屏東第一座五星級綠建築西市場舉行，並首次推出與青農合作限量販售的「酒菜盒子」；融合本地優質農產品與在地生產的海尼根啤酒，不僅展示青農的成就，還有效拓展了產品市場。

海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋表示：「海尼根非常高興再次參與《夢想青農孵化行動》。我們致力於推廣本地農業，並希望通過此次合作，將屏東的優質農產品與我們的品牌創意結合。這次合作不僅展示了我們對屏東青農的支持，也強調了我們對永續發展的承諾。我們期待未來能夠深化合作，將更多屏東農產品介紹給更廣泛的消費者。」

屏東縣長周春米表示，西市場開幕後的首次品牌合作就獻給了海尼根，不只是對地方優質農產的支持，也希望透過海尼根的品牌力量，可以帶動年輕人的商機，讓屏東成為更多精彩創新的發源地。

尤其，海尼根在屏東的酒廠今年正式啟用，除了深耕與地方的合作關係，對屏東的未來發展也是非常重要的里程碑。展望未來，屏東會持續與企業合作，推動更多有趣又有意義的跨界合作，把屏東農業帶向更高的舞台。