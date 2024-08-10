「TAIWAN Hi」新園海洋航運園區啟用　海運拚300萬旅客量

▲全國首座Taiwan Hi 海洋航運園區啟用。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

屏東縣新園鄉｢TAIWAN Hi新園海洋航運園區｣於今(10)日舉辦啟用典禮，結合海運運輸及休閒遊憩功能，將使鹽埔成往返小琉球重要港口之一。交通部長李孟諺表示，園區啟用後，透過海運交通東港到小琉球旅客今年將可望突破300萬人次。

｢TAIWAN Hi新園海洋航運園區｣佔地3.7公頃，耗資4.311億元經費，興建旅客服務中心、海洋廣場、停車場、戶外景觀廁所、觀海平台等設施，結合海運運輸及休閒遊憩功能。啟用後將使鹽埔成為往返小琉球的重要港口之一，並可助攻今年9月東港和小琉球百年傳統文化重要慶典｢三年一科迎王祭｣活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長李孟諺今出席致詞時表示，｢TAIWAN Hi新園海洋航運園區｣的「Hi」有三個意涵，包括「台灣，你好」、「台灣，好High」，以及「台灣的海」，園區的啟用，不僅象徵未來往來小琉球會更加的方便，更象徵園區會成為未來屏東新的觀光亮點及打卡點。

▲首座Taiwan Hi 海洋航運園區啟用，副總統蕭美琴、交通部長李孟諺等人出席典禮。（圖／航港局提供）

李孟諺說，園區啟用可帶來的三大效益，首先在海運交通上，東港到小琉球的旅客去年有280萬人次，為全國海運客運航線中運量最高的，今年可望突破300萬人次，園區啟用後，有效增加海運運輸能量及提升服務品質。

此外，李孟諺也指出，鹽琉線船運中心是國內第一個榮獲國際設計大獎的海運客運中心，候船空間更加舒適便利，民眾要出遊或是返家都會更加便利。另屏東縣政府實施旅客到小琉球潮間帶要收費，這也是全國的創舉，更可以提升保護海洋環境；至於新建停車場則可停120輛小汽車；搭高鐵旅客可在左營轉搭台灣好行專車，也有多條公車路線可到達，可推動園區停留經濟，帶動地方經濟發展。